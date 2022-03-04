Энергодар остался без отопления – повреждена теплотрасса

Сейчас на улицах города тихо, вражеские военные не замечены

Вследствие обстрелов Энергодар остался без отопления / Фото: Коллаж: Сегодня

В Энергодаре повреждена теплотрасса, город остался без отопления.

Об этом сообщил городской голова Энергодара Дмитрий Орлов в Telegram.

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"Ночью из-за повреждения теплотрассы во время обстрелов Энергодар остался без отопления. Сейчас выясняем возможность его возобновления", – написал он.

По его словам, сейчас на улицах тихо, вражеские военные не замечены.

"Те, кто ставался на ночь в укрытии, можете вернуться домой. Но в связи с крайне напряженной ситуацией поблизости рекомендуем меньше находиться на улице и оставаться дома", - написал мэр.

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Хронология борьбы с пожаром на ЗАЭС:

02:26 В учебно-тренировочном корпусе ЗАЭС возникло возгорание. На станции отключен третий энергоблок от единой энергосистемы. Из шести энергоблоков сейчас работает один.

4:00 В результате обстрелов по территории АЭС продолжает гореть одно из зданий учебно-тренировочного комплекса. Огнем охвачены 3, 4, 5 этажи пятиэтажного здания. Оккупанты не дают возможности для подразделений ГСЧС приступить к ликвидации последствий пожара.

05:20 Оккупанты прекратили обстрелы. На Запорожской АЭС подразделения ГСЧС выехали на тушение пожара в учебно-тренировочном корпусе.

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05:55 пожар в учебно-тренировочном корпусе Запорожской АЭС локализован на площади 2 тыс. м. кв. К тушению привлечены 44 человека и 11 ед. техники ГСЧС.

06:20 Пожар ликвидирован.