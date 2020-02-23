Фонд Рината Ахметова помог трехлетнему мальчику услышать мир

Он только видел маму и папу, но ни разу не слышал их голоса. Трехлетний Дима Лакей из Запорожья страдает от тугоухости четвертой степени. Это одна из самых тяжелых форм заболевания. Без принятия срочных мер мальчик не мог говорить и нормально развиваться.
Хоть сын и не слышат голосов родителей, однако они старались, чтобы это произошло.
"Жить вот так вот, понимая, что ребёнок нас не слышит, тяжело и иногда даже больно", – говорит отец мальчика Владимир Лакей.
Владимир привык к трудностям. Он сам рос без отца, поэтому пришлось очень рано повзрослеть.
"Я для того, чтоб семью обеспечивать: маму и двух несовершеннолетних братьев, сразу после школы пошел на шахту", – рассказывает Владимир Лакей.
В Запорожье Владимир Лакей переехал из-за войны в Донбассе. Оставаться в прифронтовой Ждановке было опасно.
"Видел след от снарядов, шахту бомбили, стекла выбиты от взрыва", – вспоминает Владимир Лакей.
На новом месте Владимир создал семью, родился сын. Казалось – все трудности остались в прошлом.
"Ребенок рос, развивался физически идеально. Только когда должен был идти разговор, речь, вот тогда мы уже запаниковали", – вспоминает мама Димы Екатерина Лакей.
Проблемы обнаружили полтора года назад. Затем начались многочисленные обследования, консультации, в результате – страшный вердикт врачей.
"Сенсоневральная тугоухость четвертой степени. Глубокая потеря слуха у ребёнка. Лечение в такой ситуации – только слухопротезирование", – рассказывает слухопротезистка Елена Чернякова.
К этой беде добавилась еще одна. У маленького Димы начали выпадать волосы. Родители на лечение потратили последние деньги.
"Мы очень перепугались, пошли по врачам, очень много было анализов. Через полгода лечения у нас выросли брови, ресницы. И сейчас у нас уже отрастают волосики", – говорит Екатерина Лакей о сыне.
Когда одна из болезней отступила, денег на слуховые аппараты в семье не осталось.
"Был ступор, конечно, паника. И – так как я уже знала, что Фонд помощи Рината Ахметова помогает в таких случаях, тут же набрала номер горячей линии", – говорит мама мальчика Екатерина Лакей.
В рамках проекта Фонда Рината Ахметова "Теперь я слышу" Диме установили высокотехнологичные слуховые протезы.
"Фонд Ахметова нам выделил аж два аппарата. Для нашей семьи это огромная сумма, и я не знаю, где мы бы ее взяли", – говорит Екатерина Лакей.
Всего же благодаря проекту установлено 166 высокочувствительных устройств. Малышам с проблемами слуха Фонд Рината Ахметова помогает с 2007 года. И Дима Лакей – среди них. Он услышал голоса папы и мамы.
Ранее "Сегодня" рассказывали о том, как Фонд Рината Ахметова помог с операцией мальчику, у которого нашли порок сердца. Операция Владислава прошла успешно. Маленькому Владу поставили современный окклюдер. Недостаток межпредсердной перегородки был устранен.
Фонд Рината Ахметова – самая известная благотворительная организация Украины. Это подтверждают результаты исследования, проведенного Украинским центром изучения общественного мнения "Социоинформ" в июне-августе 2019 года.
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