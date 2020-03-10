Гибель ребенка из-за статуи в парке Запорожья: полетели первые головы

В Запорожье проверят все площадки отдыха для детей после гибели 10-летней девочки в результате падения деревянной скульптуры. Об этом заявил мэр Запорожья Владимир Буряк на своей странице в Facebook.

"В этой ситуации нет и никаких оправданий для виновных. Вчера распорядился всесторонне и максимально критически разобраться в этой ситуации. Свой анализ и оценку события окажут и правоохранительные органы. Моим распоряжением руководство парка отстранено от исполнения обязанностей, как минимум на время проведения следствия", - написал он в сообщении.

По словам Буряка, в ближайшие дни в городе проверят все места досуга детей и взрослых, а также аттракционы.

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"С нерадивыми руководителями и предпринимателями будут разорваны все контракты и отношения. Еще раз выражаю соболезнования семье. Городская власть окажет всестороннюю помощь родителям погибшего ребенка", - подчеркнул мэр города.

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Напомним, ранее в Хмельницком бетонная плита упала на подростков, которые играли в гаражном кооперативе. 11-летний мальчик скончался на месте, у его товарища – черепно-мозговая травма и ушиб позвоночника.

А в Ровенской области 12-летнего мальчика насмерть придавило песком.

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