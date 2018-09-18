Гибель ребенка в Кирилловке: появились страшные подробности

Сегодня, 17:22

Тело ребенка вынесло на берег через пять дней после смерти уже без руки

Фото: из открытых источников
Фото: из открытых источников

Стали известны новые подробности трагедии в Запорожской области, которая произошла 24 августа – тогда в курортной Кирилловке восьмилетний мальчик утонул, пока его мать вытирала другого ребенка.

Как сообщают "Местные вести", тело ребенка, которого вынесло на берег 29 августа, нашли на острове Бирючий, в семи километрах в сторону Геническа. Труп направили на экспертизу, и только сегодня стало известно, что погибшего мальчика обнаружили без левой руки.

Как он остался без конечности, пока неизвестно: по предварительному заключению экспертов, ребенок утонул, но, чтобы окончательно установить причину и обстоятельства смерти, суд решил отправить тело на повторную, подробную экспертизу.

Как следует из реестра судебных решений, эксперты должны установить, нет ли на теле следов насилия, а также приблизительное время смерти.

Напомним, по данным спасателей, с начала года на водоемах страны уже погибло 874 человека, из которых 88 детей. При этом удалось спасти 593-х человек и 110 детей.

Ранее в Минздраве опубликовали советы и правила безопасного летнего отдыха у воды, в частности, напомнили о необходимости купаться только в специально отведенных местах и не прыгать в воду, если не известна глубина и состояние дна.
утопленник, утонул, запорожская область, кирилловка

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"Сегодня"

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