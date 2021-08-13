Голые танцы в ночном клубе Кирилловки не оценили полицейские. Копы взялись за дело

В курортной Кирилловке Запорожской области полицейские отреагировали на обнаженные танцы в одном из ночных клубов. Информацию внесли в Единый учет заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях.
Об этом сообщили в Мелитопольском управлении полиции, пишет mv.org.ua.
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Правоохранители установили, что развратный конкурс провели еще 16-17 июля, однако заявлений и сообщений не поступало вплоть до 12 августа. Об инциденте узнали, когда видео уже стало вирусным в Сети.
Сейчас полицейские производит работу с работниками развлекательного заведения относительно корректного поведения отдыхающих. Нарушение квалифицировали как хулиганство, скоро эту информацию внесут в Единый реестр досудебных расследований.
Что произошло?
В одном из ночных клубов посетители слишком буквально поняли конкурс на самый сексуальный танец и устроили на танцполе чуть ли не оргию. И все ради приза – бутылки водки.
На видео видно, что участники раздевались догола и имитировали половой акт на глазах у других отдыхающих.
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