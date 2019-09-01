Город Гуляйполе претендует на звание велосипедной столицы Украины

Велосипедная столица Украины – на такое звание претендуют жители Гуляйполя в Запорожской области. По количеству двухколесного транспорта небольшой городок не уступает Амстердаму - главной велосипедной столице мира. Хотя сколько двухколесных в Гуляйполе – даже посчитать не могут. Впрочем, пересели на велосипеды селяне не ради славы: их просто вынудили обстоятельства.

Валентина Савина везде ездит на велосипеде. За покупками, на работу и в гости. Учит правилам дорожного движения внучку. Александра на велосипеде ездит в школу, а на каникулах катается по всему Гуляйполю.

Ирина Давыдова на своем велосипеде возит пирожки. Сама печет и продает.

Говорит, приобрела себе мопед, но он быстро сломался. А ее старенький велосипед до сих пор на ходу. Хотя и ремонтировали уже сто раз.

На велосипеде на работу ездит и директор гуляйпольского краеведческого музея Любовь Геньба. Говорит, так чувствует связь поколений, потому что первые велосипеды в Гуляйполе появились почти одновременно с тачанками легендарного Нестора Махно.

Двадцать лет назад в Гуляйполе остановился весь общественный транспорт – перевозчики решили, что невыгодно гонять автобусы по городу. Тем более, обойти его пешком можно менее чем за час. Гуляйпольцы недолго думали – и пересели на велики.

В Гуляйполе – около четырнадцати тысяч человек. А сколько имеют велосипедов – не знают даже в мэрии.

"Это невозможно подсчитать, поверьте мне. В каждом дворе не по одному, а по два и более велосипеда. Даже у жителей многоквартирных домов, а у нас их 49, а я тоже, кстати, проживаю в многоквартирном доме – у меня два" ,- говорит Сергей Ярмак, мэр Гуляйполя.

Амстердам, Барселона, Пекин – признанные велосипедные города. Украинское Гуляйполе смело можно заносить в этот список по количеству двухколесных на одного жителя.

Ранее мы писали о том, что мэр Ивано-Франковска обязал чиновников ездить на велосипеде.

Также под Киевом полицейские пересели на велосипеды.

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