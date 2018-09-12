Гранатометы, взрывчатка и патроны: в Запорожье обнаружили крупный арсенал

Сегодня, 10:54

Копы задержали организатора тайника с армейским оружием

Фото: пресс-служба полиции Запорожской области
Фото: пресс-служба полиции Запорожской области

В Хортицком районе Запорожья сотрудники полиции и Службы безопасности Украины обнаружили тайник с арсеналом армейских боеприпасов и вооружения. Как сообщили в пресс-службе полиции, среди изъятого оказались гранатометы, выстрелы к ним, гранаты и патроны. 

Тайник был обнаружен во время проведения следственно-розыскных мероприятий недалеко от одной из улиц города.

Содержимое арсенала включало:

- два реактивных противотанковых гранатомета РПГ-18;

- два выстрела к гранатомету РПГ;

- пять выстрелов к подствольному гранатомету ВОГ-17;

- 100 патронов калибра 7,62 мм;

- девять корпусов гранат РГД;

- две растяжки без карабинов;

- тротиловая шашка весом 400 грамм.

Оперативники установили, что тайник с боеприпасами обустроил ранее судимый житель Запорожья 1968 года рождения. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения. 

Напомним, недавно под Одессой в одном из гаражей оперативники обнаружили тайник, в котором хранились ракеты "земля-воздух" и противоградные ракетные комплексы. Всего же в гараже находилось 18 ракет.

А перед этим в Мариуполе Донецкой области стражи порядка обнаружили тайник с оружием, которое было украдено из воинской части в Крыму во время аннексии полуострова. Военное снаряжение хранилось в гараже, принадлежащем отцу мужчины, воюющего в рядах боевиков так называемой "ДНР".

А в одном из гаражей Днепра полицейские нашли четыре снаряда к гранатомету и противотанковую управляемую ракету. Кроме того, в помещении стоял внедорожник, который числился в угоне.
Запорожье, арсенал, взрывчатка, гранаты, тайник, РПГ

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Источник:

"Сегодня"

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