Гранатометы, взрывчатка и патроны: в Запорожье обнаружили крупный арсенал
Копы задержали организатора тайника с армейским оружием
В Хортицком районе Запорожья сотрудники полиции и Службы безопасности Украины обнаружили тайник с арсеналом армейских боеприпасов и вооружения. Как сообщили в пресс-службе полиции, среди изъятого оказались гранатометы, выстрелы к ним, гранаты и патроны.
Тайник был обнаружен во время проведения следственно-розыскных мероприятий недалеко от одной из улиц города.
Содержимое арсенала включало:
- два реактивных противотанковых гранатомета РПГ-18;
- два выстрела к гранатомету РПГ;
- пять выстрелов к подствольному гранатомету ВОГ-17;
- 100 патронов калибра 7,62 мм;
- девять корпусов гранат РГД;
- две растяжки без карабинов;
- тротиловая шашка весом 400 грамм.
Оперативники установили, что тайник с боеприпасами обустроил ранее судимый житель Запорожья 1968 года рождения. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Напомним, недавно под Одессой в одном из гаражей оперативники обнаружили тайник, в котором хранились ракеты "земля-воздух" и противоградные ракетные комплексы. Всего же в гараже находилось 18 ракет.
А перед этим в Мариуполе Донецкой области стражи порядка обнаружили тайник с оружием, которое было украдено из воинской части в Крыму во время аннексии полуострова. Военное снаряжение хранилось в гараже, принадлежащем отцу мужчины, воюющего в рядах боевиков так называемой "ДНР".
А в одном из гаражей Днепра полицейские нашли четыре снаряда к гранатомету и противотанковую управляемую ракету. Кроме того, в помещении стоял внедорожник, который числился в угоне.
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