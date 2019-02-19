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Грипп в Запорожье: на карантин закрылись школы, детсады и десятки классов

Сегодня, 13:14

В Запорожской области за неделю гриппом и ОРВИ заболели почти девять тысяч людей

Фото: Facebook
Грипп в Запорожье: на карантин закрылись школы, детсады и десятки классов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/2d3/e00/5c62d3e00a827.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/2d3/e00/5c62d3e00a827.jpg Запорожье В Запорожской области за неделю гриппом и ОРВИ заболели почти девять тысяч людей

В Запорожье из-за высокого уровня заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями некоторые школы и детсады закрылись на карантин. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Также сообщается, что на минувшей неделе в области было зарегистрировано 8829 случаев заболеваний ОРВИ. Большую часть заболевших (66%) составили дети. Кроме того, в больницы были госпитализированы 213 человек, из них 144 – дети.

В связи с этим на карантин полностью закрыты три школы Запорожья: средняя школа №86, коллегиум "Элинт" и лицей №99. Также временно приостановлено обучение в 76 отдельных классах области.

Ранее мы писали о том, что в Украине не хватает экспресс-тестов на грипп. Найти их в аптеках почти невозможно, хотя эпидемиологический сезон в самом разгаре. Врачи говорят, без таких тестов трудно определить – у больного обычная простуда или опасный грипп.

Также мы писали, как диагностировать грипп в домашних условиях. Температура, слабость и острая боль в глазах - повод бить тревогу.

Напомним, в этом году для украинцев доступны две вакцины против гриппа: "Ваксигрип Тетра" и "Джис Флю". Вакцину можно приобрести в аптеке за свой счет, поскольку иммунизация от гриппа не входит в календарь прививок.

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Тег грипп, карантин

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