Грипп в Запорожье: на карантин закрылись школы, детсады и десятки классов
В Запорожской области за неделю гриппом и ОРВИ заболели почти девять тысяч людей
В Запорожье из-за высокого уровня заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями некоторые школы и детсады закрылись на карантин. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.
Также сообщается, что на минувшей неделе в области было зарегистрировано 8829 случаев заболеваний ОРВИ. Большую часть заболевших (66%) составили дети. Кроме того, в больницы были госпитализированы 213 человек, из них 144 – дети.
В связи с этим на карантин полностью закрыты три школы Запорожья: средняя школа №86, коллегиум "Элинт" и лицей №99. Также временно приостановлено обучение в 76 отдельных классах области.
Ранее мы писали о том, что в Украине не хватает экспресс-тестов на грипп. Найти их в аптеках почти невозможно, хотя эпидемиологический сезон в самом разгаре. Врачи говорят, без таких тестов трудно определить – у больного обычная простуда или опасный грипп.
Также мы писали, как диагностировать грипп в домашних условиях. Температура, слабость и острая боль в глазах - повод бить тревогу.
Напомним, в этом году для украинцев доступны две вакцины против гриппа: "Ваксигрип Тетра" и "Джис Флю". Вакцину можно приобрести в аптеке за свой счет, поскольку иммунизация от гриппа не входит в календарь прививок.
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