Грипп в Запорожской области: на карантин закрыли все школы Бердянска

/ Фото: molbuk.ua

В Бердянске Запорожской области все школы и детские сады закрыли до конца января на карантин. Также из-за роста заболеваемости ОРВИ приостановили работу десятков детских учреждений Запорожья и региона. Об этом сообщает Запорожский областной лабораторный центр Минздрава Украины.

По данным пресс-службы ведомства, детские учреждения в Бердянске закрыты на карантин до 31 января из-за высокого уровня простудных заболеваний. Кроме того, приостановлена работа 51 класса в 27 школах области, из которых 23 учебных заведения Запорожья, а также школы Васильевского, Вольнянского, Запорожского и Черниговского районов.

Кроме того, в Запорожской области закрыли на карантин еще четыре школы, а именно Тимошевскую, Молочанскую, Новоалексеевскую и Владовскую.

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По данным Запорожского областного лабораторного центра Минздрава Украины, в школах отсутствует 8,4% учеников, из них 6,3% учеников не ходят в школу, потому что заболели.

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Напомним, в Украине с 30 сентября 2019 года, когда начался эпидемический сезон гриппа и острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ), от осложнений этих болезней умерли 11 человек . За это время переболело 6,2% населения, были госпитализированы 67 113 человек, из них 78,7% – дети в возрасте до 17 лет.

Кроме того, в прошлом году школы Ужгорода закрыли на карантин. В областном центре Закарпатья приостанавливали обучение на три недели подряд еще 10 лет назад.

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