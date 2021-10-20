Грядут увольнения – что не понравилось главе МОЗ в Запорожье

Виктор Ляшко побывал с рабочей поездкой в Запорожской области

Министр проверил больницы / Коллаж "Сегодня"

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко инициирует отстранение руководителяздравоохранения Запорожья. Так он решил после рабочей поездки в область.

Об этом сообщат Минздрав.

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Что случилось

"Наша система здравоохранения способна производить около 1 500 000 прививок в неделю без чрезмерных нагрузок. В среднем это 220-250 прививок в сутки в одном пункте вакцинации. К сожалению, в некоторых центрах массовой вакцинации неправильно выстроенный процесс или неправильно рассчитано количество таких центров", – сообщил министр.

Виктор Ляшко утверждает, что регионы должны наращивать темпы вакцинации далее.

"К сожалению, не все ответственные это понимают, поэтому буду инициировать отстранение руководителя здравоохранения города Запорожья", – добавил министр.

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Проблемные места

Сейчас в областном центре уже действуют шесть центров массовой вакцинации, в ближайшее время откроются еще как минимум 2.

"Такие центры массовой вакцинации должны открываться за пределами учреждений здравоохранения. Это позволяет развести людей, которые хотят прививаться и людей, которые идут на прием к врачу через симптомы, в том числе коронавирусной болезни", – уточнил Виктор Ляшко.

Какая ситуация с коронавирусом в Украине сегодня?

В Украине за последние суткиобнаружено 18 912 новых случаев инфицирования коронавирусом.

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Всего инфекцию подтвердили у 2 679 185 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 умерло 495 жителей Украины (всего – 61 843). Вылечить удалось 2 344 799 инфицированных (7605 – за последние сутки).

За последние сутки наибольшее число подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (1606), Днепропетровской (1253), Харьковской (1242), Запорожской (1225) и Донецкой (1040) областях.

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