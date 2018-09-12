Холера в Бердянске: специалисты предупредили о рисках и дали советы

В Госпродпотребслужбе напомнили о симптомах холеры и рисках заражения

После заболевания холерой отдыхающего в Бердянске специалисты Главного управления Госпродпотребслужбы Запорожской области рассказали об эпидемической ситуации в городе, напомнили о симптомах болезни и рисках заражения.

В пресс-службе ведомства отметили, что больной находится в инфекционном стационаре местной больницы, а в городе было проведено заседание местной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которая ввела организационные и противоэпидемические мероприятия.

В частности, был усилен санитарно-гигиенический и противоэпидемический режим на объектах общественного питания, пищевой промышленности, торговли пищевыми продуктами, а также на объектах водоснабжения. В местах отдыха размещены памятки по профилактике холеры и острых кишечных инфекций.

В службе напомнили, что холера – это особо опасной кишечная инфекция бактериального происхождения, которая распространяется, как правило, в виде эпидемий. Инкубационный период заболевания может составлять от нескольких часов до 5 дней, чаще всего – 1-2 суток.

Болезнь начинается остро – поносом и рвотой, в результате чего потеря жидкости становится опасной для жизни больного.

Основным путем распространения инфекции является вода, в которую вибрионы попадают с выделениями больного человека. Из водоемов возбудитель холеры может попасть в организм человека во время купания, через посуду, овощи и фрукты, вымытые сырой водой.

Механическим переносчиком вибрионов из испражнений на продукты и предметы домашнего обихода являются мухи. Наиболее опасными являются продукты, которые не поддаются тепловой обработке. Заражение возможно и через загрязненные предметы – посуду, постельное белье и тому подобное.

Напомним, ранее холера в Запорожской области была обнаружена в 2016 году – тогда в Мелитополе заболел шестилетний мальчик, а все инфекционные отделения городских больниц были переведены в состояние повышенной готовности к приему больных.

Тогда мальчика, который страдал от рвоты и поноса, родители привезли в больницу, а после получения результатов анализов медики были шокированы обнаружением холеры. Мальчика и его родных тут же изолировали от остальных пациентов.

Также мы писали о том, что на двух городских пляжах Днепра запретили купание после того, как медики обнаружили там холерный вибрион. Опасной для горожан оказалась пляжная полоса на жилмассиве Победа (Мандрыковская коса), а также Приднепровский пляж.