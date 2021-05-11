Хотел навести порядок в городе: в Запорожье юноша переоделся в полицейского

Оказалось, юный "страж порядка" интересуется законами и часто сообщает в полицию о выявленных правонарушениях

В Запорожье 17-летний юноша носил полицейскую форму. Его раскрыли после того, как патрульные получили вызов с жалобой.

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Как сообщает корреспондент "Сегодня" Алена Клименко, парень приобрел форму в спецмагазине, так как хотел навести порядок в городе.

Видео: Сегодня

В полиции отметили, что гражданским лицам носить форму полицейского запрещено, это правонарушение. Поэтому инспекторы изъяли форму и намерены провести работу с родителями подростка.

Ранее мы сообщали, что в Киеве двое мужчин в форме полицейских грабили иностранцев. В состав группы входили двое мужчин и женщина.

Также в столице задержали липовых полицейских. Двое парней развлекались тем, что снимали видеоблоги на фальшивом автомобиле полиции.