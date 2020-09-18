Хранила более 60 видео: в Запорожье женщина распространяла детское порно

Злоумышленнице грозит до 10 лет тюрьмы

В Запорожье местную жительницу подозревают в распространении детской порнографии.

Как сообщила пресс-служба Нацполиции, в квартире 46-летней женщины на улице Василия Сергиенко правоохранители изъяли ноутбук и системный блок. Там хранилась информация порнографического характера, в том числе с участием детей. Всего с носителей изъяли более 60 видео с запрещенным контентом.

По предварительным данным, фигурантка длительное время занималась загрузкой и распространением этой продукции.

Изъятую технику направили на экспертизу. Когда получат результаты исследования, женщине объявят о подозрении по статье "Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов, содержащих детскую порнографию". Злоумышленнице грозит от пяти до 10 лет лишения свободы.

Напомним, недавно в Винницкой области полицейские задержали мужчину, которого подозревают в развращении несовершеннолетних. Злоумышленник показывал детям порно "и совершал другие развратные действия".

Кроме того, в Киевской области разоблачили двух мужчин, причастных к распространению детской порнографии в Сети. У них изъяли технику, на которой хранилась информация порнографического характера.

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