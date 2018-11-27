Из-за тройного ДТП в Запорожье возникли крупные пробки

Сегодня, 12:19

На перекрестке не поделили дорогу два Lanos и "Лада"

Фото: TV5
Фото: TV5

На Правом берегу Запорожья утром 27 ноября произошло тройное ДТП – на перекрестке улиц Плотинной и Каховской столкнулись два Lanos и "Лада".

Как сообщает TV5, на месте аварии также стоит коммунальный автобус со включенным аварийным сигналом, однако без видимых повреждений.

Столкновение привело к возникновению крупных заторов с Правого берега в направлении центра города, и водители вынуждены объезжать место ДТП по встречной полосе.

В настоящий момент движением управляют регулировщики, а на месте происшествия работают сотрудники полиции. О жертвах и пострадавших пока не сообщается.

Напомним, вечером 26 ноября в селе Знаменка Запорожской области грузовик сбил двоих детей и скрылся с места ДТП. В результате аварии один ребенок погиб, второй оказался в больнице.

Ранее мы писали о том, что за десять месяцев 2018 года на дорогах Украины произошло более 122 тысяч дорожно-транспортных происшествий, в которых погиб 2651 человек.

В целом за последние три года в авариях погибло более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на недавно отремонтированных трассах. 
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