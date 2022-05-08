Из Запорожья закрыли выезд: почему и как надолго

Эвакуационные коридоры в сторону города будут открыты, однако исключительно на въезд в областной центр

Выезд из города ограничили временно / Коллаж "Сегодня"

Из-за напряженной ситуации временно ограничили выезд из Запорожья. Все для того, чтобы смогли заехать машины, которые ожидают въезд в город уже несколько суток. Эвакуационные коридоры в сторону города будут открыты исключительно на въезд в областной центр.

Об этом сообщает Запорожская ОВА.

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"В связи с напряженной ситуацией безопасности эвакуационные коридоры в направление г. Запорожья будут открыты исключительно на въезд в областной центр. Сейчас главная задача переместить большое количество машин в г. Запорожье, ожидающих въезд уже несколько суток. Выезд из города временно ограничен", — говорится в сообщении.

Эвакуация из Мариуполя: оккупанты хотят устроить фильтрацию украинцев

Российские военные устроили фильтрацию для эвакуированных жителей Мариуполя. Процедура будет проводиться в Мангуше по дороге на подконтрольную Украине территорию. Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

"Внимание. Фильтрация в Мангуше будет, но россияне обещают провести быстро", – сказал он.

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Кроме того, посадка в автобусы будет и в Бердянске на Луначарском кольце. Также к колонне можно присоединиться на собственном авто.

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