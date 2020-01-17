Изнасилование пенсионерки: в Запорожской области задержаны четверо подростков

За насилие над 70-летней женщины задержаны подростки в возрасте от 14 до 18 лет

/ Фото: Нацполиция

В Запорожской области в дом 70-летней женщины в городе Каменка-Днепровская ворвались четверо злоумышленников и, угрожая пенсионерке расправой, изнасиловали ее.

Как сообщили в областном управлении Нацполиции, после заявления потерпевшей копы оперативно установили подозреваемых – ими оказались подростки в возрасте от 14 до 18 лет.

"Установлено, что около двух часов ночи в дверь дома потерпевшей постучали неизвестные. Когда женщина открыла дверь, в помещение зашли четверо парней. Они, угрожая физической расправой, вступили с ней в половой контакт естественным и неестественным путем", – говорится в сообщении.

Двоих подозреваемых задержали, а в отношении остальных решается вопрос избрания им меры пресечения. Было открыто уголовное производство по статье "Изнасилование". Досудебное расследование продолжается.

Напомним, не так давно в городе Тальное Черкасской области 13-летний подросток избил и изнасиловал женщину. Пострадавшая в тот же день умерла в больнице.

Кроме того, ранее в городе Беляевка Одесской области полицейские задержали двоих подростков, которые подозреваются в жестоком избиении бездомного мужчины ради забавы. Как выяснили стражи порядка, двое 12-летних школьников нанесли пострадавшему серьезные травмы, от которых тот позже скончался.

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