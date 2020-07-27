Известный украинский курорт превратился в Венецию: на улицах "плавают" автомобили (фото)

Дожди и грозы, которые снова обрушились на Украину, не обошли и популярный украинский курорт в Запорожской области. Ливень, который продолжается в Бердянске еще со вчерашнего дня, 26 июля, превратил улицы города в реки.

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Фото последствий непогоды в соцсети опубликовали очевидцы. На них видно, как автомобили практически "плавают" на затопленных улицах.

Кроме того, сообщается, что в центральной части города отсутствует электроснабжение.

Напомним, ранее мы сообщали, как Киев накрыла непогода. В результате дождя и шквалов подтопило ряд улиц, движение трамваев было заблокировано, также повалены несколько деревьев. Так, на улице Борщаговской дерево упало на авто и перекрыло дорогу. В сети опубликовали фото и видео последствий непогоды.

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А в горных районах Ивано-Франковской области заметили огромный смерч. Необычное для Украины явление сопровождал сильный град размером с перепелиные яйца и мощный ветер.

Кроме того, недавно ливень превратил в реки улицы Харькова.

Все подробности в спецтеме Непогода в Украине

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