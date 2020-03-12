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Карантин в Запорожье: люди в панике "смели" с полок магазинов маски и антисептики (фото)

12 марта, 11:29

Тина Наринецкая

Антисептические средства сложно купить и в аптеках города

В Запорожье после заявления о введении в Украине трехнедельного карантина из-за коронавируса в магазинах раскупили маски и антисептики. Об этом сообщает IPnews.

В частности, в одном из гипермаркетов города вчера, 11 марта, полностью раскупили все средства для дезинфекции. Нет на прилавках магазина и защитных масок для лица. Кроме того, антисептики стали дефицитными и в городских аптеках.

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Также мы сообщали, что медики наблюдают за всеми, кто контактировал с "подозреваемой" на коронавирус женщиной из Запорожья. Ее в тяжелом состоянии в областную инфекционную больницу госпитализировали 9 марта, прямо с железнодорожного вокзала "Запорожье-1". Женщина ехала из Киева, куда она прилетела из Италии.

Отметим, что в охваченном коронавирусом нового типа Китае после введения карантина такой паники не было. О том, как в Поднебесной переживают эпидемию и какие изменения произошли в стране после обнаружения COVID-19 – в эксклюзивном интервью сайту "Сегодня" рассказала уроженка Тернопольской области Светлана Дзюма, которая более шести лет живет в Китае.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Запорожье карантин магазин маска коронавирус Запорожская область антисептик

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