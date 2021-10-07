Карантинный рейд. Соблюдаются ли в заведениях Запорожья правила карантина?

Во время карантина в заведениях должны быть антисептики, а люди обязаны носить маски

Не во всех заведениях города соблюдают требование карантина/Коллаж: Сегодня

Выполняют ли в магазинах и ларьках правила карантина? Выявлены ли нарушения? Это выяснял корреспондент "Сегодня" Олег Притыкин.

В Запорожье в ларьке, где продают шаурму и хот-доги, проверяющие сразу заметили нарушения.

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"Негде обработать руки при входе, антисептики не установлены, я не вижу, нет разметки временной маркировки для соблюдения социальной дистанции", — комментирует нарушения в заведении питания главный специалист Запорожского городского управления Госпродпотребслужбы Екатерина Острогляд.

Соседнюю пиццерию проверяли неделю назад, но работники не сделали выводов. На полу до сих пор нет разметки, повар работает без маски, отсутствуют антисептики.

"У вас нарушение требований постановления, поэтому составляем протокол на вас или ваше руководство", — констатировала специалист.

В мясном магазине такие же нарушения. Оказывается, продавщица-студентка почти не понимает украинского языка. Объясняет, что маску надевает, когда заходят покупатели.

"Когда покупатели заходят, я надеваю маску и перчатки", — утверждает девушка.

Очень сложно выполнять противоэпидемические требования, когда сами покупатели их игнорируют, говорит продавщица Мария.

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Некоторые люди возлагают надежду на вакцинацию.

"Мы вакцинированы, не очень боимся. Я считаю, что кому как на роду", — говорит одна из клиенток магазина.

Нарушителям во время первой проверки вручают предписание об устранении недостатков. Если во время следующего визита ничего не изменилось, специалисты составляют протокол об админнарушениях и штрафуют предпринимателей. Сумма — 420 гривен.

Нарушения выявляют в девяти из десяти заведений. Преимущественно это мелкие лавки и киоски фастфуда. Есть заведения, которые почти не нарушают карантинные требования. Это большие рестораны и супермаркеты.

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Ситуация с COVID-19 в Киеве

В Киеве готовятся к ужесточению карантина. Мэр столицы Виталий Кличко заявил, что сейчас городские власти рассматривают различные варианты ограничений, которые могут вводиться в городе, если ситуация из-за ковида будет ухудшаться. Ограничения будут касаться граждан, которые до сих пор не вакцинированы.

При наличии QR-кода о вакцинации человек сможет присутствовать на массовых мероприятиях, ходить в кафе и рестораны, пользоваться городским транспортом. Те, кто не вакцинировался, не смогут этого сделать.

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