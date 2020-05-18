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"Это г...о": в Запорожье разгорелся скандал из-за работы итальянского художника (видео)

18 мая, 17:10

Татьяна Власенко

Мужчина потребовал убрать с витрины “Лежащую обнаженную”

В Запорожье разгорелся скандал из-за репродукции картины известного итальянского художника Амедео Модильяни "Лежащая обнаженная". Прохожему не понравилось, что подобный экспонат можно увидеть в витрине.

Мужчина ворвался в салон с требованием немедленно убрать из окна "Лежащую обнаженную".

"Потому что мои дети смотрят на это г…о", – заявил мужчина.

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Поле этого гость пригрозил вернуться и разорвать картину, если еще раз увидит ее в витрине.

Видео инцидента на своей странице в Instagram опубликовала администрация Художественного салона, который находится на проспекте Соборном.

"С подобным дикостью мы столкнулись впервые", – прокомментировала скандал администрация заведения.

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В итоге неоцененную по достоинству прохожим "Лежащую обнаженную" с витрины таки убрали. Работники салона обратились в полицию.

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"Амедео Модильяни – всемирно признанный мастер. В 2018 году на аукционе Sotheby’s его картину "Лежащая обнаженная" продали за 157,2 миллиона долларов", – возмутились в салоне.

Отметим, "Лежащая обнаженная" считается одной из самых часто выставляемых картин мира.

Как ранее сообщал сайт "Сегодня", супруга бывшего капитана киевского "Динамо" Николая Морозюка Ирина, которая ранее показала себя поклонникам в образе голой госпожи, теперь предстала в качестве художницы. Она нарисовала цитрус, вызывающий совершенно другие ассоциации. Это эротическое произведение, созданное кисточкой, девушка выставила на виртуальный аукцион.

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