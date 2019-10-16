Кирилловку заполонили тысячи черных насекомых-стоножек

Кирилловку наводнили тысячи черных червей / Фото: Сегодня

В Запорожской области курортную Кирилловку заполонили тысячи червяков черного цвета – стоножек снял на видео местный житель.

По его словам, они заводятся на участках, за которыми не присматривают хозяева, и уничтожают осенний урожай, а потом мигрируют на территории особняков.

Червяки очень пугают местных жителей, впрочем, угрозу они составляют только для растений.

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Напомним, ранее глава Украинской климатической сети Илья Еременко рассказал сайту "Сегодня".о последствиях глобального потепления в мире, которое наблюдается в в Украине в последнее время, может и иметь для нас серьезные последствия в аграрном бизнесе и сфере дорожного хозяйства.

Также мы сообщали, что аномальное потепление в Крыму может обернуться катастрофой.

Больше читайте на сайте "Сегодня": "Одессу до 2100 года частично зальет водой: эксперты об изменении климата в Украине".

Напомним, что ранее Украина покинула тройку мировых экспортеров меда. При этом проблемы с химикатами и пчелами есть не только в Украине и России. Так, ученые заявили о возможном вымирании всей популяции пчел на Земле. Такие прогнозы дали исследователи из ФАО и программы ООН по защите окружающей среды.

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