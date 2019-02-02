Коммунальная катастрофа в Бердянске: горожанам дали воду в дома
В городе проложили альтернативный канализационный трубопровод
В Бердянске пять дней ликвидировали аварию на канализационном коллекторе. В это время 70 тысяч человек были вынуждены покупать питьевую воду, а для технических нужд – набирали даже с моря.
В городе проложили альтернативный канализационный трубопровод, насосы привезли из столицы. Временная канализация заработала вечером 1 февраля, и коммунальщики сразу же дали воду в дома. Ночью было несколько прорывов водопровода, но их ликвидировали.
Чиновники, коммунальщики и правоохранители выясняют из-за чего произошло разрушение коллектора. Виновников аварии подозревают в служебной халатности.
Напомним, в Запорожской области случился коммунальный коллапс – часть Бердянска несколько суток оставалась без водоснабжения из-за аварии на канализационном коллекторе. Горожанам подвозили воду в цистернах, часть школ и детских садов не работала.
По состоянию на утро 1 февраля коллектор продолжал рушиться - на Западном проспекте начали проседать плиты. На месте аварии отправили все аварийные службы города. Специалисты откачивали стоки в центре города и на некоторых отдельных улицах
Также стало известно, что ремонт канализации в Бердянске обойдется в несколько миллионов гривен. 31 января городской голова Владимир Чепурной находился в рабочей командировке в Запорожье. В ходе поездки он направил письмо губернатору области Константину Брылю, в котором попросил выделить на ремонт коллектора 8,6 млн. грн.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Коммунальная катастрофа в Бердянске: горожанам дали воду в дома". Другие Новости Запорожья смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Холодной воды нет у жителей 20 улиц Киева
Воду отключили из-за многочисленных аварий в сетях водоснабжения
Центр Киева затопило кипятком: густой пар заволок улицу Деловую
Прорвало трубу большого диаметра, люди боятся получить ожоги
Жители одиннадцати улиц Киева остались без холодной воды
Ремонтные бригады ликвидируют повреждения в сети
"Крымский титан" отрезали от украинской воды: нелегальный трубопровод перекрыт
Скважины, через которые осуществлялся отбор воды, находятся в 15 метрах от линии разграничения
Холодной воды нет у жителей домов на четырех улицах в Киеве
Ремонтники уже работают над устранением повреждений
В Днепре жильцы шести многоэтажек с начала зимы живут без постоянного отопления
Постоянные прорывы труб отопления приводят к отключению тепла
Без холодной воды в Киеве остались четыре дома, трубы ремонтируют
Аварийные работы планируют завершить в течение суток