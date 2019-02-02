Коммунальная катастрофа в Бердянске: горожанам дали воду в дома

В городе проложили альтернативный канализационный трубопровод

Коммунальная катастрофа в Бердянске: горожанам дали воду в дома 2019-02-02T17:59:00+02:00 Запорожье В городе проложили альтернативный канализационный трубопровод

В Бердянске пять дней ликвидировали аварию на канализационном коллекторе. В это время 70 тысяч человек были вынуждены покупать питьевую воду, а для технических нужд – набирали даже с моря.

В городе проложили альтернативный канализационный трубопровод, насосы привезли из столицы. Временная канализация заработала вечером 1 февраля, и коммунальщики сразу же дали воду в дома. Ночью было несколько прорывов водопровода, но их ликвидировали.

Чиновники, коммунальщики и правоохранители выясняют из-за чего произошло разрушение коллектора. Виновников аварии подозревают в служебной халатности.

Напомним, в Запорожской области случился коммунальный коллапс – часть Бердянска несколько суток оставалась без водоснабжения из-за аварии на канализационном коллекторе. Горожанам подвозили воду в цистернах, часть школ и детских садов не работала.

По состоянию на утро 1 февраля коллектор продолжал рушиться - на Западном проспекте начали проседать плиты. На месте аварии отправили все аварийные службы города. Специалисты откачивали стоки в центре города и на некоторых отдельных улицах

Также стало известно, что ремонт канализации в Бердянске обойдется в несколько миллионов гривен. 31 января городской голова Владимир Чепурной находился в рабочей командировке в Запорожье. В ходе поездки он направил письмо губернатору области Константину Брылю, в котором попросил выделить на ремонт коллектора 8,6 млн. грн.

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