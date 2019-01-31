Коммунальная катастрофа в Бердянске: коллапс продолжается четвертые сутки

Авария на коллекторе оставила половину Бердянска без питьевой воды

Коммунальная катастрофа в Бердянске: коллапс продолжается четвертые сутки 2019-01-31T21:33:00+02:00 Запорожье Авария на коллекторе оставила половину Бердянска без питьевой воды

В Запорожской области случился коммунальный коллапс – часть Бердянска четвертые сутки остается без водоснабжения из-за аварии на канализационном коллекторе.

Закрыты школы, не работают детсады, воду подвозят цистернами, но только техническую, а питьевую людям приходится покупать. Когда починят коллектор – неизвестно, коммунальщики отмалчиваются. До сих пор никто не может назвать ни причины аварии, ни сроки, когда решат проблему.

Ремонт продолжается почти круглосуточно – коммунальщики раскапывают разрушенный коллектор, а рядом уже начали прокладывать альтернативный трубопровод. Пластиковые трубы для этого уже готовы, а из Киева везут мощный насос, который будет перекачивать фекальные воды на очистные сооружения.

Тем временем, местные жители воду для хозяйственных нужд набирают даже из моря. Так, бердянец Игорь ежедневно четыре-пять раз ходит на набережную с баклагами.

"У нас два человека, я набираю 40-50 литров, это минимум", – отметил мужчина.

В многоэтажки привозят техническую воду в цистернах, а питьевую можно набрать в колонках или купить. За ней стоять огромные очереди.

"Для канализации – на море черпаем, а питьевую вот набираем, вот по 40 привезли, иногда берем в магазинчике", – отметила Галина Веселова, жительница Бердянска.

Мэрия обратилась к жителям с просьбой меньше сливать воду в канализацию, поскольку резервные емкости уже переполнены.

"Сейчас не сливаешь, хай пахнет немножко, ну, по возможности", – признался Степан Кермач.

Сколько еще продлится ремонт, а горожане будут оставаться без воды – неизвестно.

"К сожалению, не можем мы называть конкретную дату или время, потому что здесь у нас постоянно есть этому преграды – то ли осыпаются грунты, то ли возникают дополнительные сложности по разрушению коллектора, поэтому мы корректируем его, но мы все прекрасно понимаем, что оттягивать не намерены и все силы круглосуточно задействованы на данном объекте", – объяснил заместитель городского головы Григорий Горячев.

Авария произошла в прошлое воскресенье, 27 января, а без воды осталось почти половина жителей города. Ситуацию контролирует городская комиссия по чрезвычайным ситуациям, но объявлять чрезвычайную ситуацию в городе причин пока нет, говорят в мэрии.

Напомним, ранее подобный инцидент произошел на перекрестке улиц Земской и Богуславского – обвалился железобетонный колодец канализационного коллектора. Тогда власти Бердянска перекрыли движение от улицы Итальянской до проспекта Победы.

А перед этим в Днепровском районе столицы произошел масштабный порыв подземных коммуникаций. Из-под земли в течение 10 минут бил огромный фонтан холодной воды, который достигал в высоту пяти-шести метров.

Также в Киеве по улице Соломенской прорвало трубу и из-под земли стал бить сильный "фонтан", а в сети появилось яркое видео, на котором можно увидеть, что прорыв случился прямо на парковке, где стояли несколько автомобилей, а сам "фонтан" образовался точно между двумя иномарками. Напор воды достигал около десяти метров в высоту, а куски асфальта разлетались во всей стороны и засыпали крышу близстоящего автомобиля.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Коммунальная катастрофа в Бердянске: коллапс продолжается четвертые сутки". Другие Новости Запорожья смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

Загрузка...

Загрузка...