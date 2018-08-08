"Контролер": Бездомные собаки атакуют прохожих

В разгар курортного сезона Бердянск атакуют бродячие собаки, но чиновники проблему не учитывают. Прямо посреди города в центральном парке собаки покусали детей. Почему же в Бердянске стало так опасно? И кто должен компенсировать деньги за лечение, если Вас покусали бездомные собаки?

Ответы на эти и другие вопросы узнаете 9 августа в 23:20 в новой программе канала "Украина" о резонансных социальных проблемах "Контролер", ведущим которой является известный юрист и адвокат Ярослав Куц.

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Местные жители жалуются, за последнее время количество бездомных собак на улицах резко возросло. Но чиновники не обращают внимания, а только рапортуют о выделенных из бюджета миллионах на стерилизацию животных.

Обеспечены ли больницы курортного города нужной сывороткой против укусов? Контролер проверит ради истины.

Смотрите программу "Контролер" в четверг в 23:20 на канале "Украина"!