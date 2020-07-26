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Коронавирус в Бердянске: количество зараженных медиков возросло

26 июля, 06:06

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

У двенадцати пациентов болезнь проходит безсимптомно

Количество работников Бердянской подстанции скорой медицинской помощи, у которых подтвердили заражение коронавирусом, возросло до 19. Об этом сообщается на странице Областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Запорожского областного совета в Facebook.

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По состоянию на вечер 24 июля 19 работников Бердянской подстанции имели положительный результат ПЦР-теста на коронавирус. Отмечается, что только семь сотрудников имеют симптомы болезни в виде насморка и повышенной температуры. Все инфицированные находятся под наблюдением семейных врачей.

Также уточняется, что каждому из работников подстанции сделали два теста на коронавирус, в случае двойного отрицательного теста медик будет допущен к работе.

Сейчас на территории подстанции продезинфицированы все помещения.

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Перед этим мы сообщали о 10 зараженных медиках. Отметим, что о вспышке коронавируса в службе скорой помощи в Бердянске стало известно 17 июля – вначале там заразился один из сотрудников, а позже болезнь подтвердили еще у семи его коллег.

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Напомним, ранее на берегу Черного моря в курортном селе Рыбаковка возле Коблево у двух местных жителей зафиксировали коронавирус. В связи с этим в селе закрыли детский сад.

Также смотрите в сюжете "Сегодня" о вспышке заболевания на курорте в Херсонской области:

Коронавирус: новая вспышка COVID-19 на курорте Херсонщины

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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