Коронавирус в Бердянске: количество зараженных медиков возросло

Количество работников Бердянской подстанции скорой медицинской помощи, у которых подтвердили заражение коронавирусом, возросло до 19. Об этом сообщается на странице Областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Запорожского областного совета в Facebook.

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По состоянию на вечер 24 июля 19 работников Бердянской подстанции имели положительный результат ПЦР-теста на коронавирус. Отмечается, что только семь сотрудников имеют симптомы болезни в виде насморка и повышенной температуры. Все инфицированные находятся под наблюдением семейных врачей.

Также уточняется, что каждому из работников подстанции сделали два теста на коронавирус, в случае двойного отрицательного теста медик будет допущен к работе.

Сейчас на территории подстанции продезинфицированы все помещения.

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Перед этим мы сообщали о 10 зараженных медиках. Отметим, что о вспышке коронавируса в службе скорой помощи в Бердянске стало известно 17 июля – вначале там заразился один из сотрудников, а позже болезнь подтвердили еще у семи его коллег.

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Напомним, ранее на берегу Черного моря в курортном селе Рыбаковка возле Коблево у двух местных жителей зафиксировали коронавирус. В связи с этим в селе закрыли детский сад.

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