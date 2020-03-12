Коронавирус в Украине: в Бердянском порту изолировали "подозреваемых" моряков

Еще двух "подозреваемых" на новый коронавирус обнаружили на судне, которое зашло в Бердянский порт. Моряков изолировали прямо в каюте, заявил во время брифинга министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

"У нас на днях были обнаружены определенные признаки заболевания на судне, которое у нас под флагом Коморских Островов зашло в Бердянский порт. Собственно, их изолировали в каюте, там осуществляют наблюдение. Не забирали ни на какие обсервации или инфекционные отделения, поэтому они там остаются под наблюдением наших медиков", – рассказал министр.

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Криклий добавил, что все суда, которые заходят в порт, проверяют. Медики делают все, чтобы не допустить распространения инфекции в стране.

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