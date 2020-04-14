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Коронавирусом заразились двое сотрудников Запорожской АЭС

14 апреля, 15:13

Татьяна Власенко

Город Энергодар закроют на карантин

В городе Энергодар выявили три случая заражения коронавирусной инфекцией, два из которых – у работников атомной электростанции. Об этом сообщил главный санитарный врач Запорожской области Роман Терехов.

"Сейчас необходимо проверить всех работников Запорожской АЭС на случай заболевания. Поэтому предлагается, кроме Запорожья, Мелитополя и Бердянска, карантинной зоной также признать город Энергодар", – сказал Терехов на внеочередном заседание региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Запорожской области вместе со Штабом по борьбе с коронавирусом, передает пресс-служба ОГА.

Участники заседания поддержали предложение главного санитарного врача Запорожской области и единогласно признали черту Энергодара территорией карантинной зоны.

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В частности, в городе будут введены более жестокие меры по ограничению передвижения местных граждан, а также ограничены выезды/въезды.

Сейчас в Енергодаре изучаются контакты всех заразившихся и проводится дезинфекция.

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Напомним, согласно данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 09:30 14 апреля в Запорожской области официально было подтверждено 89 случаев инфицирования коронавирусом.

А ранее в Запорожье на карантин был закрыт остров Хортица. Срок ограничений действует до 24 апреля 2020 года, или до особых распоряжений Кабинета Министров Украины и органов местного самоуправления.

О том, как украинцы живут в условиях карантина – смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

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