Коровья дорога разделила село в Запорожской области на два лагеря

Против владельцев коров выступили жители села, у которых нет этих животных

В селе Подспорье Запорожской области местные жители перессорились из-за маршрута, по которому ведут на выпас коров, владельцы которых уверяют, что центральная улица поселка – чуть ли не единственный возможный путь на пастбище. В свою очередь, те, у кого нет коров, жалуются, что животные загрязняют дорогу и портят клумбы.

Конфликт, разделивший село на два лагеря, продолжается почти 10 лет: одни выступают за красоту и чистоту, а другие – требуют удобств для коров.

"Вот, коровы разошлись, видите, они не только по дороге идут, они вон туда пошли", – рассказала местная жительница Оксана Иванова.

По ее словам, коровы дважды в сутки проходят мимо ее двора и вредят палисадникам, топчут и едят растения, которые хозяйка тщательно выращивает. Женщина оградила клумбу колючими ветками, но это не подействовало.

"Все время нагажено, клумбу все время топчут. Я посадила цветы, посадила кусты, думала, хоть не будут заходить, все равно заходят. Мне пришлось отгородить вот это ветками, на меня кричали, что ты заняла не свою территорию, но я имею право, чтобы у меня росли тут кусты, цветы и деревья", – уверена она.

Всего жители Подспорья являются владельцами полутора сотен коров, и они привыкли гнать их на пастбище именно по этой дороге, несмотря на протесты жителей центральной улицы.

"Мы гоняем коров по центральной дороге, ведь по этой дороге все выгоняют. Ну, гадят коровы, но, если бы она стала, нагадила, можно было бы убрать, а если она идет, наляпала, как его можно убрать", – объяснила жительница села Галина Баранова.

Чиновники попытались помирить враждующие лагеря и приняли специальное решение – разработать альтернативный маршрут для скота.

"Пошли жалобы с одной и другой стороны на городской совет, и городской совет принял решение каким-то образом выработать маршрут прогона скота", – рассказал депутат горсовета Приморска Василий Зенченко.

В результате пришли к соглашению, что стадо должно избегать главной улицы, а гнать коров нужно по новой дороге, которую, правда, еще не оборудовали.

"Как гоняли, так и будем гонять, штрафовать будут, а что делать, всех не перештрафуют", – резюмировал ситуацию житель села Александр Блинчук.

Напомним, ранее Кабмин согласовал программу господдержки аграриям и было принято решение, что фермерам выдадут 2500 грн на теленка. А сайт "Сегодня" опубликовал видеоинструкцию о том, как получить эти деньги.

Стоит добавить, что, по данным Госстата, поголовье крупного рогатого скота в Украине за 2017 год составило 3,63 млн голов. Это на 1,5% меньше, чем было годом ранее.