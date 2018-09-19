Кража привела к ДТП: в Запорожской области двое парней на мопеде врезались в иномарку

Сегодня, 11:19

В результате аварии один человек погиб, второй – оказался в больнице

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Запорожской области произошла смертельная авария – двое мужчин на мопеде врезались в BMW. Инцидент случился в ночь на 19 сентября, когда один из них погиб, а второй оказался в больнице.

По данным телеканала TV5, молодые парни украли в Великой Белозерке планшет и отправились в Энергодар, чтобы его продать, однако водитель мопеда не справился с управлением и врезался в иномарку.

Водитель мопеда от полученных травм умер на месте, а его пассажир был доставлен в больницу Днепрорудного. Подробности инцидента в настоящее время выясняет полиция.

Напомним, только за первое полугодие 2018 года в ДТП на украинских дорогах погибли 1237 человек,  пострадали – 12,8 тыс. За это время произошло более 68 тысяч аварий, из них с пострадавшими – 9,9 тысяч ДТП.

В целом, за последние три года в авариях погибло более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на свежеотремонтированных трассах.

В свою очередь, заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой заявил, что в Украине за полгода было зафиксировано более 26 тысяч нарушений ПДД. По его словам, полиция вводит в действие план неотложных комплексных мер по усилению безопасности дорожного движения.
ДТП, запорожская область, смертельное ДТП

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