Крупная авария под Запорожьем: три человека оказались в больнице

Сегодня, 16:56

Авария произошла на трассе Харьков-Симферополь

Фото: Facebook
Фото: Facebook

В Запорожском районе утром 26 июня на трассе Харьков-Симферополь произошла авария с участием трех автомобилей. Об этом сообщили в Отделе коммуникации областной полиции.

Как стало известно, водитель автомобиля Mazda во время обгона грузовика DAF выехал на встречную полосу и врезался в легковой Nissan, а после этого зацепил грузовик.

В результате аварии водитель Mazda, его пассажир и пассажир Nissan были доставлены в больницу. В настоящее время решается вопрос об открытии уголовного производства по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".

Напомним, 20 июля под Николаевом произошло столкновение микроавтобуса Volkswagen с грузовиком. В результате ДТП водитель и четверо пассажиров микроавтобуса погибли на месте, еще 12 пассажиров получили ранения.

В тот же день в Житомирской области на трассе Киев – Чоп столкнулись маршрутка и грузовик. В результате аварии погибли 10 человек, еще 10 пострадали. После этих трагедий полиция решила тщательно проверить всех перевозчиков Украины.
авария, ДТП, запорожская область

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Источник:

"Сегодня"

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