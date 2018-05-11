Крупное ДТП в центре Запорожья: появились новые подробности

Копы задержали возможного виновника аварии и утверждают, что он был пьян

Подозреваемый в совершении масштабного ДТП в центре Запорожья водитель Lexus был задержан полицией. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры области, шофер внедорожника находился в состоянии алкогольного опьянения.

"Водитель автомобиля Lexus, находясь в состоянии алкогольного опьянения, двигался по проспекту Соборному со стороны улицы Сталеваров в сторону улицы Мира в Запорожье. В районе дома 192 по Соборному он не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с автомобилем Hyundai, который двигался впереди в попутном направлении", – говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, это столкновение "привело к дальнейшему отбрасыванию автомобиля и столкновению с семью транспортными средствами, припаркованными вдоль проспекта". В итоге, водителя Lexus задержали, было начато уголовное расследование.

Напомним, ранее стало известно, что в результате этого столкновения серьезные травмы получили три человека, которые находились в Hyundai – у водителя был переломан позвоночник, а две его пассажирки получили сотрясение мозга и рубленые раны лица.

Между тем, по неофициальным данным, все трое мужчин из внедорожника, где, кроме 33-летнего водителя, находились пассажиры 38 и 36 лет, были в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.