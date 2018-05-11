Крупный "улов" запорожских силовиков: задержаны браконьеры с 22 тоннами рыбы

В Запорожской области сотрудники Службы безопасности Украины, Национальной полиции и спецподразделения КОРД провели операцию по поимке браконьеров, которые занимались незаконным промыслом в Каховском водохранилище, и изъяли у них 22 тонны рыбы.

Злоумышленников задержали 10 мая, после того, как СБУ получила и передала полиции оперативную информацию о вылове рыбы в промышленных масштабах, сообщили в пресс-центре спецслужбы.

В результате проведенной операции пятеро браконьеров были задержаны в Энергодаре. Как выяснилось, житель Каменско-Днепровского района создал преступную группировку, которая занималась выловом рыбы, в том числе и в нерестовый период.













"На одном из островов Каховского водохранилища, недалеко от Энергодара, были задержаны 5 членов данной группировки, им от 17 до 34 лет. Двое ранее уже были судимы за аналогичные правонарушения", – говорится в сообщении.

На момент задержания браконьеры успели поймать более тысячи особей леща (около 1,5 тонн). Сумма ущерба составила около 4 млн грн. После этого были проведены обыски в городе Днепрорудный, куда браконьеры поставляли пойманную рыбу. На одном из складов силовики обнаружили более 22 тонн рыбы. У задержанных также изъяли 41 сетку и три моторные лодки.

Как сообщили в пресс-службе полиции Запорожской области, свой улов браконьеры на грузовиках переправляли в помещение, оборудованное под холодильные камеры в одном из сел Васильевского района. В дальнейшем рыба реализовывалась на рынках области.

Было открыто уголовное производство по статье "незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом", которая грозит лишением свободы на срок до трех лет.

Напомним, ранее мы сообщали о задержании браконьеров на Азовском море, недалеко от Бердянска. Двое мужчин наловили камбалы на 300 тысяч гривен и пытались сбежать от полицейского катера.

Также мы писали о том, как одесские пограничники поймали браконьеров - четверо рыбаков, несмотря на нерестовый запрет, ловили рыбу в приграничном водоеме в Беляевском районе, да еще и с помощью сетей. Такие действия, по подсчетам правоохранителей, нанесли государству ущерб в 50 тысяч грн.

Также мы писали, что 27 марта, рыбоохранный патруль Киевской области обнаружил двух мужчин на Киевском водохранилище, которые незаконно ловили рыбу. Общий вес их улова составил 35 кг, а нанесенный ущерб рыбному хозяйству превысил десять тысяч гривен.