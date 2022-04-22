Крушение Ан-26 в Запорожской области – появились первые подробности

Причиной упавшего самолета Ан-26 в Запорожской области стала не атака российский оккупантов. Как оказалось, это был гражданский самолет. Что случилось с воздушным судном – выясняется.
Об этом "Сегодня" рассказали источники в правоохранительных органах.
По предварительной информации, причиной крушения стала не атака противника.
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"Была ли это техническая неисправность – это уточняется. Как и число пострадавших", – сообщили нам силовики.
Член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский рассказал, что упавший Ан-26 – гражданский самолет, который никакого отношения к ВСУ не имел. Об этом он заявил в эфире телеканала "Украина 24".
Падение самолета Ан-26
Утром 22 апреля в Вольнянском районе Запорожской области упал самолет Ан-26. Воздушное судно выполняло технический рейс.
В ОВА отметили, что есть пострадавшие. Обстоятельства выясняются и подробности сообщат позже.