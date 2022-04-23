Крушение Ан-26 в Запорожской области: стала известна причина

Причиной крушения самолета Ан-26 в Запорожской области стал туман и низкая высота полета. Из-за этого воздушное судно зацепило высоковольтные линии электроопоры.
Об этом сообщают Силы обороны Запорожского края.
Новые детали
Как стало известно, украинский самолет, который упал в районе Михайловки Запорожского района, выполнял технический рейс из Запорожья в Ужгород.
Далее по теме
"Предварительно установлено, что причиной крушения стал туман и низкая высота полета, из-за чего воздушное судно зацепило высоковольтные линии электроопоры. В результате катастрофы один человек погиб, двое получили ранения разной степени тяжести", – рассказали в ведомстве.
Падение самолета Ан-26
- Утром 22 апреля в Вольнянском районе Запорожской области упал самолет Ан-26. Воздушное судно выполняло технический рейс.
- Член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский рассказал, что упавший Ан-26 – гражданский самолет, который никакого отношения к ВСУ не имел. Об этом он заявил в эфире телеканала "Украина 24".
- Позже появилось первое фото разбившегося самолета Ан-26 в Запорожской области.