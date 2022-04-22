Крушение АН-26 в Запорожской области: стали известны причина и число погибших

"Сегодня" рассказывает подробности

В результате падения самолета АН-26 есть жертвы. Фото: коллаж "Сегодня"

Самолет АН-26, который упал в Запорожской области, не был сбит российскими оккупантами. Как выяснилось, воздушное судно летело на сверхнизкой высоте.

Об этом сообщает "Сегодня".

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"По нашей информации это было не сбитие самолета", – сообщил нам представитель Запорожской военной администрации Иван Арефьев.

В свою очередь, наши источники в правоохранительных органах уточнили, что самолет летел на сверхнизкой высоте и задел высоковольтную линию электропередач.

Отметим, что самолет летел на низкой высоте, чтобы его не засекли российские ПВО.

По предварительной информации, известно об одном погибшем и двоих раненых. На месте работают спасатели.

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Падение самолета АН-26

Утром 22 апреля в Вольнянском районе Запорожской области упал самолет АН-26. Воздушное судно выполняло технический рейс.

В ОВА отметили, что есть пострадавшие. Обстоятельства выясняются и подробности сообщат позже.

Член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский рассказал, что упавший АН-26 – гражданский самолет, который никакого отношения к ВСУ не имел. Об этом он заявил в эфире канала "Украина 24".

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