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Крушение АН-26 в Запорожской области: стали известны причина и число погибших

Игорь Серов Игорь Серов Ведущий редактор Сегодня София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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22 апреля, 11:59
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"Сегодня" рассказывает подробности
В результате падения самолета АН-26 есть жертвы. Фото: коллаж "Сегодня"
В результате падения самолета АН-26 есть жертвы. Фото: коллаж "Сегодня"

Самолет АН-26, который упал в Запорожской области, не был сбит российскими оккупантами. Как выяснилось, воздушное судно летело на сверхнизкой высоте.

Об этом сообщает "Сегодня".

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"По нашей информации это было не сбитие самолета", – сообщил нам представитель Запорожской военной администрации Иван Арефьев.

В свою очередь, наши источники в правоохранительных органах уточнили, что самолет летел на сверхнизкой высоте и задел высоковольтную линию электропередач.

Отметим, что самолет летел на низкой высоте, чтобы его не засекли российские ПВО.

По предварительной информации, известно об одном погибшем и двоих раненых. На месте работают спасатели.

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Падение самолета АН-26

Утром 22 апреля в Вольнянском районе Запорожской области упал самолет АН-26. Воздушное судно выполняло технический рейс.

В ОВА отметили, что есть пострадавшие. Обстоятельства выясняются и подробности сообщат позже.

Член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский рассказал, что упавший АН-26 – гражданский самолет, который никакого отношения к ВСУ не имел. Об этом он заявил в эфире канала "Украина 24".

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Непокоренные
Кащенко Дмитрий – полковник ВСУ, командир 58-й отдельной мотопехотной бригады. За 8 лет российско-украинской войны талантливый офицер получил около 20 наград, был неоднократно ранен. В 2022-м отличился при защите Сумской и Черниговской областей. "За личный пример героизма и чрезвычайно эффективные боевые действия" получил звание Герой Украины.
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Цитата дня

Возвращение депортированных в Россию украинцев будет еще одной войной – войной за наших граждан.

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УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

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