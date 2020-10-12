Кто идет на выборы в горсовет Запорожья: списки кандидатов

За место в городском совете будут бороться кандидаты из 15 партий

25 октября 2020 года в Украине пройдут местные выборы. Так, жители Запорожья будут выбирать не только мэра города, а и партии в горсовет. Сайт "Сегодня" собрал информацию о кандидатах, которые будут участвовать в выборах.

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В списке ЦИК указаны 15 партий:

"Батькивщина"

Виталий Рябцев – кандидат в мэры Запорожья, член постоянной комиссии городского совета по вопросам жизнеобеспечения города. Андрей Колесник Александр Геращенко Елена Носаль Анна Шляхова Александр Рабцун Дмитрий Довбыш Антон Жуков Елена Повстяна Виктория Исаева

"Европейская солидарность"

Валерий Прозапас – кандидат в мэры города, бизнесмен и бывший военный. В 2019 году Прозапас баллотировался в Верховную Раду, но не прошел. Александр Константинов Андрей Согорин Анастасия Пискун Ольга Стадниченко Николай Белый Александр Лобас Евген Мусийченко Галина Гончаренко Надежда Мороз

"За майбутнє"

Олеся Крамаренко – журналист и эковолонтер, кандидат в мэры областного центра. Является главой общественной организации "Дзыга". Виталий Сыволап Геннадий Фукс Олег Буряк Ирина Лех Владимир Москаленко Олег Ильин Юлия Вовк Светлана Крюкова Максим Остапенко

"Партія зелених України"

Александр Гура – проректор по научно-педагогической и учебной работе и профессор Запорожского национального университета. Виктория Меняйло Ольга Шыробокова Владимир Глазунов Елена Аксенова Людмила Черникова Наталья Воронова Александр Рыльский Валерий Горбань Григорий Чаусовский

"Наш край"

Элла Слепян – первый заместитель председателя Запорожской ОГА, кандидат экономических наук. Является кандидатом в мэры города. Мария Походенко Атем Мороз Роман Сливчук Александр Топчий Александр Фурсин Александр Крутило Евген Пономаренко Анджелика Погосова Елена Рудоман

"Новая политика"

Алексей Басов – депутат Запорожского городского совета 7 созыва. Возглавляет постоянную комиссию городского совета по вопросам экологии. Также работает начальником отдела технической документации на предприятии "Мотор Сич". Руслан Пидорич Виктор Гординский Наталия Власова Наталья Губанова Сергей Лоцман Михаил Молчанов Роман Гараненко Яна Вальчук Вера Рыбалкина

"Оппозиционная платформа – "За життя"

Владимир Кальцев – в 2019 году избран народным депутатом девятого созыва от партии "Оппозиционная платформа – "За життя" номером 24 в списке. Член Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства. Роман Таран Татьяна Ярмощук Василий Полюсов Людмила Огородник Геннадий Криворученко Людмила Шаталова Ольга Волынец Дмитрий Мищенко Андрей Розумович

"Оппозиционный блок"

Игорь Чумаченко – депутат Запорожского городского совета седьмого созыва. Депутатом избран впервые от политической партии "Оппозиционный блок". Председатель постоянной комиссии городского совета по вопросам коммунальной собственности, ресурсов, приватизации, архитектуры и земельных отношений. Дария Трюхан Евгения Сьомченко Эдуард Иванюкович Сергей Дидух Юрий Гарбер Яков Питоня Александр Воронцов Татьяна Барышева Зинаида Гальчинская

"Партия Владимира Буряка "Єднання"

Владимир Буряк – действующий глава Запорожья, кандидат в мэры города. Работал в компании "Запорожсталь" до 2015 года, когда его избрали мэром города. Геннадий Наумов Андрей Пятницкий Инна Бочарникова Галина Резниченко Алексей Никифоров Дмитрий Ивахненко Марина Лесовая Нина Гурская Сергей Брицын

"Партия Шария"

Виталина Яковлева – о личности этого кандидата известно немного. Сообщается только, что Виталина имеет медицинское образование, живет в Запорожье. Сергей Никулин Палагея Шумейко Виктор Филас Алексей Овчарук Александр Скирта Алексей Александров Лилия Орел Александр Арутенянц Екатерина Солошенко

"Победа Пальчевского"

Александр Балаба – руководитель "Зеленый центр Метинвест Запорожья". Алина Данилко Наталия Волкова Александр Опрев Роман Кириченко Игорь Костыря Яна Доленко Яна Варфоломеева Виталий Дабчук Юрий Дронь

"Порядок"

Елена Дудар – активистка партии, экономист. Теймур Мамедов Артем Мутерко Павел Михайлик Любовь Черепаха-Волкова Александр Гончар Виталий Жуков Наталия Жихарь Андрей Ковинкин Ирина Кочкина

"Радикальная партия Олега Ляшко"

Юрий Ружин – кандидат в мэры Запорожья, бизнесмен и руководитель ОО "Хортицкий полк". Депутат Запорожского областного совета от "Радикальной партии Ляшко" Александр Притула Александра Шадрина Инна Накалюжна Алексей Гацуля Юрий Хохлов Юрий Товбин Лидия Кривенко Дмитрий Чуркин Виктория Кинебас

"Сила людей"

Денис Тарасов – правозащитник, юрист и президент ОО "ЗПЛ "Универсал". С 2016 года является членом партии "Сила Людей" в Запорожской области. Инна Лукьянова Иван Сокол Светлана Василюк Марианна Смбатян Игорь Лукашенко Юлия Семигайлова Константин Таратута Алексей Балюта Ирина Варламова

"Слуга народа"

Виталий Тишечко – кандидат в мэры Запорожья. Депутат городского совета и заместитель председателя облгосадминистрации. Екатерина Дорошенко Инна Пенчук Дмитрий Гладкий Виктор Тлеуш Регина Харченко Владислав Погорелов Надежда Александрова Жан Буров Артем Сухоруков

"Удар"

Елена Сопина – журналист, ранее работала в Национальном союзе журналистов Украины. Была главным редактором издания "Улица Заречная". Олег Дорофеев Валерий Щусь Татьяна Прокопьева Николай Мосейко Владислав Коноваленко Наталия Охрименко Илья Шлайфер Юлия Зубкова Наталия Ткаченко Олег Балуев

Напомним, ранее Кабмин утвердил карантинные правила для проведения местных выборов.

Также сообщалось, что изменится для избирателей и кандидатов на местных выборах в этом году.

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

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