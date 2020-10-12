Кто идет на выборы в горсовет Запорожья: списки кандидатов

25 октября 2020 года в Украине пройдут местные выборы. Так, жители Запорожья будут выбирать не только мэра города, а и партии в горсовет. Сайт "Сегодня" собрал информацию о кандидатах, которые будут участвовать в выборах.
В списке ЦИК указаны 15 партий:
"Батькивщина"
- Виталий Рябцев – кандидат в мэры Запорожья, член постоянной комиссии городского совета по вопросам жизнеобеспечения города.
- Андрей Колесник
- Александр Геращенко
- Елена Носаль
- Анна Шляхова
- Александр Рабцун
- Дмитрий Довбыш
- Антон Жуков
- Елена Повстяна
- Виктория Исаева
"Европейская солидарность"
- Валерий Прозапас – кандидат в мэры города, бизнесмен и бывший военный. В 2019 году Прозапас баллотировался в Верховную Раду, но не прошел.
- Александр Константинов
- Андрей Согорин
- Анастасия Пискун
- Ольга Стадниченко
- Николай Белый
- Александр Лобас
- Евген Мусийченко
- Галина Гончаренко
- Надежда Мороз
"За майбутнє"
- Олеся Крамаренко – журналист и эковолонтер, кандидат в мэры областного центра. Является главой общественной организации "Дзыга".
- Виталий Сыволап
- Геннадий Фукс
- Олег Буряк
- Ирина Лех
- Владимир Москаленко
- Олег Ильин
- Юлия Вовк
- Светлана Крюкова
- Максим Остапенко
"Партія зелених України"
- Александр Гура – проректор по научно-педагогической и учебной работе и профессор Запорожского национального университета.
- Виктория Меняйло
- Ольга Шыробокова
- Владимир Глазунов
- Елена Аксенова
- Людмила Черникова
- Наталья Воронова
- Александр Рыльский
- Валерий Горбань
- Григорий Чаусовский
"Наш край"
- Элла Слепян – первый заместитель председателя Запорожской ОГА, кандидат экономических наук. Является кандидатом в мэры города.
- Мария Походенко
- Атем Мороз
- Роман Сливчук
- Александр Топчий
- Александр Фурсин
- Александр Крутило
- Евген Пономаренко
- Анджелика Погосова
- Елена Рудоман
"Новая политика"
- Алексей Басов – депутат Запорожского городского совета 7 созыва. Возглавляет постоянную комиссию городского совета по вопросам экологии. Также работает начальником отдела технической документации на предприятии "Мотор Сич".
- Руслан Пидорич
- Виктор Гординский
- Наталия Власова
- Наталья Губанова
- Сергей Лоцман
- Михаил Молчанов
- Роман Гараненко
- Яна Вальчук
- Вера Рыбалкина
"Оппозиционная платформа – "За життя"
- Владимир Кальцев – в 2019 году избран народным депутатом девятого созыва от партии "Оппозиционная платформа – "За життя" номером 24 в списке. Член Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.
- Роман Таран
- Татьяна Ярмощук
- Василий Полюсов
- Людмила Огородник
- Геннадий Криворученко
- Людмила Шаталова
- Ольга Волынец
- Дмитрий Мищенко
- Андрей Розумович
"Оппозиционный блок"
- Игорь Чумаченко – депутат Запорожского городского совета седьмого созыва. Депутатом избран впервые от политической партии "Оппозиционный блок". Председатель постоянной комиссии городского совета по вопросам коммунальной собственности, ресурсов, приватизации, архитектуры и земельных отношений.
- Дария Трюхан
- Евгения Сьомченко
- Эдуард Иванюкович
- Сергей Дидух
- Юрий Гарбер
- Яков Питоня
- Александр Воронцов
- Татьяна Барышева
- Зинаида Гальчинская
"Партия Владимира Буряка "Єднання"
- Владимир Буряк – действующий глава Запорожья, кандидат в мэры города. Работал в компании "Запорожсталь" до 2015 года, когда его избрали мэром города.
- Геннадий Наумов
- Андрей Пятницкий
- Инна Бочарникова
- Галина Резниченко
- Алексей Никифоров
- Дмитрий Ивахненко
- Марина Лесовая
- Нина Гурская
- Сергей Брицын
"Партия Шария"
- Виталина Яковлева – о личности этого кандидата известно немного. Сообщается только, что Виталина имеет медицинское образование, живет в Запорожье.
- Сергей Никулин
- Палагея Шумейко
- Виктор Филас
- Алексей Овчарук
- Александр Скирта
- Алексей Александров
- Лилия Орел
- Александр Арутенянц
- Екатерина Солошенко
"Победа Пальчевского"
- Александр Балаба – руководитель "Зеленый центр Метинвест Запорожья".
- Алина Данилко
- Наталия Волкова
- Александр Опрев
- Роман Кириченко
- Игорь Костыря
- Яна Доленко
- Яна Варфоломеева
- Виталий Дабчук
- Юрий Дронь
"Порядок"
- Елена Дудар – активистка партии, экономист.
- Теймур Мамедов
- Артем Мутерко
- Павел Михайлик
- Любовь Черепаха-Волкова
- Александр Гончар
- Виталий Жуков
- Наталия Жихарь
- Андрей Ковинкин
- Ирина Кочкина
"Радикальная партия Олега Ляшко"
- Юрий Ружин – кандидат в мэры Запорожья, бизнесмен и руководитель ОО "Хортицкий полк". Депутат Запорожского областного совета от "Радикальной партии Ляшко"
- Александр Притула
- Александра Шадрина
- Инна Накалюжна
- Алексей Гацуля
- Юрий Хохлов
- Юрий Товбин
- Лидия Кривенко
- Дмитрий Чуркин
- Виктория Кинебас
"Сила людей"
- Денис Тарасов – правозащитник, юрист и президент ОО "ЗПЛ "Универсал". С 2016 года является членом партии "Сила Людей" в Запорожской области.
- Инна Лукьянова
- Иван Сокол
- Светлана Василюк
- Марианна Смбатян
- Игорь Лукашенко
- Юлия Семигайлова
- Константин Таратута
- Алексей Балюта
- Ирина Варламова
"Слуга народа"
- Виталий Тишечко – кандидат в мэры Запорожья. Депутат городского совета и заместитель председателя облгосадминистрации.
- Екатерина Дорошенко
- Инна Пенчук
- Дмитрий Гладкий
- Виктор Тлеуш
- Регина Харченко
- Владислав Погорелов
- Надежда Александрова
- Жан Буров
- Артем Сухоруков
"Удар"
- Елена Сопина – журналист, ранее работала в Национальном союзе журналистов Украины. Была главным редактором издания "Улица Заречная".
- Олег Дорофеев
- Валерий Щусь
- Татьяна Прокопьева
- Николай Мосейко
- Владислав Коноваленко
- Наталия Охрименко
- Илья Шлайфер
- Юлия Зубкова
- Наталия Ткаченко
- Олег Балуев
Напомним, ранее Кабмин утвердил карантинные правила для проведения местных выборов.
Также сообщалось, что изменится для избирателей и кандидатов на местных выборах в этом году.
Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020
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