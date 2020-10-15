Выборы в Запорожье: список партий и кандидатов в областной совет

В Украине скоро пройдут местные выборы. 25 октября украинцам предстоит выбрать партии, которые будут в областном совете. Журналисты "Сегодня" собрали списки всех партий и кандидатов в Запорожский областной совет.

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Отметим, что кандидатами на пост мэра Запорожья стали 10 человек, а в городской совет города идут 15 партий.

Так, со списками кандидатов в депутаты определились 13 партий:

"Батькивщина"

"Европейская солидарность"

"За майбутнє"

"Партия зелених України"

"Наш край"

"Новая политика"

"Оппозиционная платформа – "За життя"

"Оппозиционный блок"

"Партия Владимира Буряка "Єднання"

"Партия Шария"

"Порядок"

"Радикальная партия Олега Ляшко"

"Слуга народа"

"Батькивщина"

Владислав Куценко – прокурор, юрист и экономист. Имеет три высших образования: экономическое по специальности "Менеджмент организаций", юридическое и по международным отношениям. В 2019 году баллотировался в Верховную Раду по 74 округу (г. Запорожье) как беспартийный самовыдвиженец.

Фото: Facebook Вячеслав Колесников Екатерина Гогунская Валентина Зайцева Виктор Щербина Валерия Матвиенко Сергей Мохнатко Игорь Волков Григорий Малахов Наталия Авраменко

"Европейская солидарность"

Игорь Артюшенко – народный депутат в Раде 8 созыва, председатель общественно-политического объединения "Украинский дело" в Запорожье.

Фото: Facebook Ольга Стадниченко Павел Тимофеев Евген Георгиев Ирина Славова Олег Чернов Андрей Химичев Владимир Хижук Инна Польникова Мария Мартынова

"За майбутнє"

Николай Фролов – педагог и политик, профессор, доктор исторических наук, ректор Запорожского национального университета. Народный депутат 8 созыва, избранный от "Блока Петра Порошенко" по 76 округу (г. Запорожье) как беспартийный.

Реклама Фото: ЗНУ

Олег Николенко

Олег Калиман

Алевтина Лепетченко

Татьяна Тисен

Владимир Кюрчев

Геннадий Фукс

Ашурбеков Аскад

Ирина Лех

Елена Мельник

"Партия зелених України"

Дмитрий Буркот – начальник отдела охраны окружающей среды в ООО "Вольнянский машиностроительный завод".

/ Фото: 061.ua Александр Рыльский Алина Супруненко Валерий Лысенко Татьяна Огарьова Елена Демченко Денис Нечепоренко Александр Гура Ирина Шнупер Вадим Кривохатько

"Наш край"

Екатерина Луценко – депутат Запорожского облсовета. Глава постоянной комиссии по вопросам агропромышленного комплекса и сельскохозяйственного производства. Директор частно-арендного предприятия "Агропроизводственная фирма "Согласие".

Фото: запорожский областной контактный центр Светлана Походенко Андрей Горский Юлия Савченко Олег Будянский Анатолий Стриганов Владимир Чепурной Артем Мороз Жанна Безродняя Юлия Руднева

"Новая политика"

Василий Хвостак – секретарь постоянной комиссии по вопросам бюджета Запорожского областного совета. Член депутатской фракции "Новая политика" в Запорожском облсовете.

Фото: Facebook Виктор Коцюба Сергей Знаменский Наталия Власова Вера Рыбалкина Сергей Беликов Владимир Шинкаренко Петр Гончарук Ирина Серая Дарина Науменко

"Оппозиционная платформа – "За життя"

Владимир Кальцев – член Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства. В 2019 году избран народным депутатом 9 созыва от партии "Оппозиционная платформа – "За життя" номером 24 в списке.

Фото: ОПЗЖ В тренде В Черкассах разлилось 100 тыс. тонн жидких азотных удобрений Татьяна Ярмощук Павел Матвиенко Сергей Ткаченко Елена Бодасюк Игорь Шышка Сергей Кальцев Сухина Вадим Юлия Корниенко Ирина Руденко

"Оппозиционный блок"

Евгений Балицкий – народный депутат 8 созыва. Избранный в 2014 году по округу №80 (Запорожская область). Член депутатской фракции партии "Оппозиционный блок". Председатель подкомитета по вопросам охраны и рационального использования недр, водных ресурсов комитета Верховной Рады по вопросам экологической политики, природопользования и ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы.

Реклама Фото: Facebook Людмила Любим Игорь Чумаченко Алексей Кравчун Наталья Солодка-Могилевская Сергей Путря Анатолий Блоха Елена Крикун Андрей Ковганко Зинаида Гальчинская

"Партия Владимира Буряка "Єднання"

Александр Коваленко – заместитель начальника, главный редактор коммунального предприятия "Муниципальная телевизионная сеть".

фото: Facebook Алексей Беликов Дмитрий Майстро Еллина Позднякова-Кирбятьева Наталия Резниченко Геннадий Шевченко Артем Попов Кирилл Ермоленко Галина Резниченко Жана Лищинская

"Партия Шария"

Виталина Яковлева – медсестра, работает в городской больнице №9, живет в Запорожье.

Фото: Акцент Сергей Никулин Палагея Шумейко Виктор Филас Алексей Овчарук Александр Скирта Алексей Александров Лилия Орел Александр Арутенянц Татьяна Горбусева Анатолий Руденко

"Порядок"

Егор Семенков – первый заместитель председателя областного совета, член депутатской фракции Региональной организации политической партии "Оппозиционный блок" в Запорожском областном совете.

Фото: Facebook Сергей Шовгеля Владимир Гриценко Светлана Котельникова Валентина Юркив Геннадий Марич Олег Шпиковский Галина Иванина Людмила Гончаренко Егор Мороз

"Радикальная партия Олега Ляшко"

Калиш Роман. Работал помощником депутатов, баллотировался в депутаты Верховной Рады восьмого созыва и в Запорожский облсовет седьмого созыва, однако не прошел. Сейчас временно не работает.

Фото: Facebook Ирина Вишнякова Кирилл Ружин Юрий Хохлов Елена Маляренко Александр Притула Роман Кузьменко Ирина Дергачова Николай Винничеко Александра Шадрина

"Слуга народа"

Виталий Боговин назначен указом Президента Украины на должность главы Запорожской ОГА. В 2016-2020 гг. был совладельцем BKW Group.

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Напомним, ранее ЦИК предупредила об изменениях во время местных выборов, введенные из-за эпидемии коронавируса.

Кроме того, ранее мы писали, какие изменения ждут избирателей и кандидатов на местных выборах в этом году.

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