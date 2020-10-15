Выборы в Запорожье: список партий и кандидатов в областной совет

В Украине скоро пройдут местные выборы. 25 октября украинцам предстоит выбрать партии, которые будут в областном совете. Журналисты "Сегодня" собрали списки всех партий и кандидатов в Запорожский областной совет.
Отметим, что кандидатами на пост мэра Запорожья стали 10 человек, а в городской совет города идут 15 партий.
Так, со списками кандидатов в депутаты определились 13 партий:
- "Батькивщина"
- "Европейская солидарность"
- "За майбутнє"
- "Партия зелених України"
- "Наш край"
- "Новая политика"
- "Оппозиционная платформа – "За життя"
- "Оппозиционный блок"
- "Партия Владимира Буряка "Єднання"
- "Партия Шария"
- "Порядок"
- "Радикальная партия Олега Ляшко"
- "Слуга народа"
"Батькивщина"
- Владислав Куценко – прокурор, юрист и экономист. Имеет три высших образования: экономическое по специальности "Менеджмент организаций", юридическое и по международным отношениям. В 2019 году баллотировался в Верховную Раду по 74 округу (г. Запорожье) как беспартийный самовыдвиженец.
- Вячеслав Колесников
- Екатерина Гогунская
- Валентина Зайцева
- Виктор Щербина
- Валерия Матвиенко
- Сергей Мохнатко
- Игорь Волков
- Григорий Малахов
- Наталия Авраменко
"Европейская солидарность"
- Игорь Артюшенко – народный депутат в Раде 8 созыва, председатель общественно-политического объединения "Украинский дело" в Запорожье.
- Ольга Стадниченко
- Павел Тимофеев
- Евген Георгиев
- Ирина Славова
- Олег Чернов
- Андрей Химичев
- Владимир Хижук
- Инна Польникова
- Мария Мартынова
"За майбутнє"
- Николай Фролов – педагог и политик, профессор, доктор исторических наук, ректор Запорожского национального университета. Народный депутат 8 созыва, избранный от "Блока Петра Порошенко" по 76 округу (г. Запорожье) как беспартийный.
- Олег Николенко
- Олег Калиман
- Алевтина Лепетченко
- Татьяна Тисен
- Владимир Кюрчев
- Геннадий Фукс
- Ашурбеков Аскад
- Ирина Лех
- Елена Мельник
"Партия зелених України"
- Дмитрий Буркот – начальник отдела охраны окружающей среды в ООО "Вольнянский машиностроительный завод".
- Александр Рыльский
- Алина Супруненко
- Валерий Лысенко
- Татьяна Огарьова
- Елена Демченко
- Денис Нечепоренко
- Александр Гура
- Ирина Шнупер
- Вадим Кривохатько
"Наш край"
- Екатерина Луценко – депутат Запорожского облсовета. Глава постоянной комиссии по вопросам агропромышленного комплекса и сельскохозяйственного производства. Директор частно-арендного предприятия "Агропроизводственная фирма "Согласие".
- Светлана Походенко
- Андрей Горский
- Юлия Савченко
- Олег Будянский
- Анатолий Стриганов
- Владимир Чепурной
- Артем Мороз
- Жанна Безродняя
- Юлия Руднева
"Новая политика"
- Василий Хвостак – секретарь постоянной комиссии по вопросам бюджета Запорожского областного совета. Член депутатской фракции "Новая политика" в Запорожском облсовете.
- Виктор Коцюба
- Сергей Знаменский
- Наталия Власова
- Вера Рыбалкина
- Сергей Беликов
- Владимир Шинкаренко
- Петр Гончарук
- Ирина Серая
- Дарина Науменко
"Оппозиционная платформа – "За життя"
- Владимир Кальцев – член Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства. В 2019 году избран народным депутатом 9 созыва от партии "Оппозиционная платформа – "За життя" номером 24 в списке.
- Татьяна Ярмощук
- Павел Матвиенко
- Сергей Ткаченко
- Елена Бодасюк
- Игорь Шышка
- Сергей Кальцев
- Сухина Вадим
- Юлия Корниенко
- Ирина Руденко
"Оппозиционный блок"
- Евгений Балицкий – народный депутат 8 созыва. Избранный в 2014 году по округу №80 (Запорожская область). Член депутатской фракции партии "Оппозиционный блок". Председатель подкомитета по вопросам охраны и рационального использования недр, водных ресурсов комитета Верховной Рады по вопросам экологической политики, природопользования и ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы.
- Людмила Любим
- Игорь Чумаченко
- Алексей Кравчун
- Наталья Солодка-Могилевская
- Сергей Путря
- Анатолий Блоха
- Елена Крикун
- Андрей Ковганко
- Зинаида Гальчинская
"Партия Владимира Буряка "Єднання"
- Александр Коваленко – заместитель начальника, главный редактор коммунального предприятия "Муниципальная телевизионная сеть".
- Алексей Беликов
- Дмитрий Майстро
- Еллина Позднякова-Кирбятьева
- Наталия Резниченко
- Геннадий Шевченко
- Артем Попов
- Кирилл Ермоленко
- Галина Резниченко
- Жана Лищинская
"Партия Шария"
- Виталина Яковлева – медсестра, работает в городской больнице №9, живет в Запорожье.
- Сергей Никулин
- Палагея Шумейко
- Виктор Филас
- Алексей Овчарук
- Александр Скирта
- Алексей Александров
- Лилия Орел
- Александр Арутенянц
- Татьяна Горбусева
- Анатолий Руденко
"Порядок"
- Егор Семенков – первый заместитель председателя областного совета, член депутатской фракции Региональной организации политической партии "Оппозиционный блок" в Запорожском областном совете.
- Сергей Шовгеля
- Владимир Гриценко
- Светлана Котельникова
- Валентина Юркив
- Геннадий Марич
- Олег Шпиковский
- Галина Иванина
- Людмила Гончаренко
- Егор Мороз
"Радикальная партия Олега Ляшко"
- Калиш Роман. Работал помощником депутатов, баллотировался в депутаты Верховной Рады восьмого созыва и в Запорожский облсовет седьмого созыва, однако не прошел. Сейчас временно не работает.
- Ирина Вишнякова
- Кирилл Ружин
- Юрий Хохлов
- Елена Маляренко
- Александр Притула
- Роман Кузьменко
- Ирина Дергачова
- Николай Винничеко
- Александра Шадрина
"Слуга народа"
- Виталий Боговин назначен указом Президента Украины на должность главы Запорожской ОГА. В 2016-2020 гг. был совладельцем BKW Group.
- Юрий Капустянский
- Наталия Кругляк
- Дмитрий Чувашкин
- Елена Жук
- Владимир Степаненко
- Виктория Жужва
- Ярослав Волк
- Виктор Дудка
- Елена Теряева
Напомним, ранее ЦИК предупредила об изменениях во время местных выборов, введенные из-за эпидемии коронавируса.
Кроме того, ранее мы писали, какие изменения ждут избирателей и кандидатов на местных выборах в этом году.
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