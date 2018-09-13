Льготы для школьников Запорожья: мэр города дал комментарий по скандалу

Сегодня, 13:33

Буряк пообещал, что с водителями-нарушителями "разговор будет коротким"

Фото: ПРОБердянск
Фото: ПРОБердянск

Мэр Запорожья прокомментировал скандал с высадкой школьников из маршруток водителями, которые требовали от детей оплаты проезда. По словам градоначальника, фирмы перевозчиков ежегодно получают миллионные компенсации из городского бюджета, поэтому с шоферами-нарушителями "разговор будет короткий".

В своем Facebook Владимира Буряк разъяснил, что "ученики школ всех форм собственности на период учебного года имеют право на льготный проезд; исключение – каникулы, перерывы между четвертями, семестрами и тому подобное". 

"Скидка для школьников в 50% действует с понедельника по пятницу. Чтобы ее получить, необходимо предъявить ученический билет или справку из школы. Все просто, понятно и обсуждению не подлежит", – заверил он.

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Кроме того, градоначальник добавил, что все соответствующие детали  прописаны в нормативных документах, а "с перевозчиками и водителями, которые не хотят работать по закону, разговор будет короткий".

Напомним, ранее на Донбассе спор между водителем маршрутки и льготником едва не закончился увечьями пассажира – шофер набросился на него с кулаками и пытался задушить.

Также мы писали о том, как в Запорожской области пассажиры возмутились водителем маршрутки, который едва не врезался в бензовоз. До этого, также в Запорожье, уволили хама-водителя, который устроил ссору с школьником.

А на Волыни вспыхнул скандал, когда водитель автобуса с кулаками набросился на льготника-инвалида с ребенком, требуя от них заплатить за проезд.
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Источник:

"Сегодня"

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