Ливень затопил Запорожье: авто "плыли" в пробках, светофоры отключились

Вечером в понедельник, 13 июля, на Запорожье обрушился мощный ливень,скорость ветра местами достигала 21 км/ч. Город сковали пробки.

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Об этом сообщают Буквы.

Улицы и автодороги затопило, автомобили передвигались по городу вплавь, По словам очевидцев, в некоторых местах из-за сильного ливня отключились светофоры.

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Кроме того, под Вознесеновским мостом застряла маршрутка. Пассажиры стояли буквально по колено в воде и ждали спасателей, пишет Перший Запорізький.

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Ранее сообщалось, что под Херсоном пронесся смерч. На кадрах видео видно, как огромный вихрь крутится посреди поля возле линии электропередачи. Проезжающие мимо автомобили останавливались, чтобы посмотреть на явление и сфотографировать.

А в Ровенской области из-за дождей затопило несколько частных домов, а сильный ветер повалил деревья.

Ранее мы сообщали, что на Украину снова обрушилась непогода. Из-за них без электроснабжения остались 23 населенных пункта.

Напомним, ранее мы писали, что непогода бушевала и в Крыму. Там из-за стихии без электричества остались шесть населенных пунктов.

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Кроме того, ураган бушевал в Одесской области. Сильный ветер повалил в Одессе 63 дерева. Серьезно пострадали два человека.

Также смотрите на видео, как в Одессе после сильного ливня затопило улицы:

Відео: Подслушано Одесса/Telegram

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