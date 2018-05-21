Львиный прайд бердянского зоопарка пополнился малышками-львицами

Сегодня, 03:48

Два львенка еще только родились и больше похожи на котят


В львином прайде бердянского зоопарка родились две малышки, это дочери львов по кличкам Алекс и Жазира, сообщают сотрудники зоопарка. Видео новорожденных львят опубликовано на странице зоопарка в Facebook.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пока что животные совсем крохотные, у них еще не открылись глаза. Сотрудники зоопарка рассказали, что пока что сами кормят будущих львиц из бутылочки. Это связано с тем, что в вольере живет несколько взрослых львов, потому для малышей оставаться там небезопасно. Как пояснили в зоопарке, львы могут начать играть с крохами, и для них это может закончиться очень плохо.

Также ранее мы сообщали, что зоопарк Бердянска пополнился новорожденной обезьянкой из породы капуцин. Этого крошечного самца тоже кормят сами сотрудники зоопарка, но в этот раз причина в том, что от него отказалась мама, что иногда случается в мире животных.

Так что обезьянку будут воспитывать сотрудники зоопарка. Малыш же очень быстро начал проявлять хватательные рефлексы и пить молоко из бутылочки названых родителей.
видео, животные, Бердянск, львы, зоопарк

Вы сейчас просматриваете новость "Львиный прайд бердянского зоопарка пополнился малышками-львицами". Другие Новости Запорожья смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Другие новости

Уличным животным будут помогать бесплатно. Фото: facebook.com/dbelotserkovets

В Киеве появится скорая помощь для животных

21 Мая, 12:05

Ветпомощь будет бесплатной для бездомных животных и платной для домашних, говорит Белоцерковец  

Евросоюз

Скриншот

Немецкий порядок: в сети показали забавное видео с "законопослушными" утками

21 Мая, 02:27

На ролике дикие утки терпеливо дожидаются сигнала светофора, чтобы перебежать дорогу
Загрузка...

Запад

Спящие мишки. Фото: скриншот

Утомленные солнцем: мишки уснули средь бела дня, как маленькие дети

20 Мая, 07:04

Косолапые распластались прямо на голой земле, не переживая о гигиене, "начальстве"  и других сложностях

Россия

фото: pixabay

В Германии полиция приехала на зов попугая

20 Мая, 04:30

Крики птицы услышали соседи
Загрузка...