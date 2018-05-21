Львиный прайд бердянского зоопарка пополнился малышками-львицами

Два львенка еще только родились и больше похожи на котят

В львином прайде бердянского зоопарка родились две малышки, это дочери львов по кличкам Алекс и Жазира, сообщают сотрудники зоопарка. Видео новорожденных львят опубликовано на странице зоопарка в Facebook.

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Пока что животные совсем крохотные, у них еще не открылись глаза. Сотрудники зоопарка рассказали, что пока что сами кормят будущих львиц из бутылочки. Это связано с тем, что в вольере живет несколько взрослых львов, потому для малышей оставаться там небезопасно. Как пояснили в зоопарке, львы могут начать играть с крохами, и для них это может закончиться очень плохо.

Также ранее мы сообщали, что зоопарк Бердянска пополнился новорожденной обезьянкой из породы капуцин. Этого крошечного самца тоже кормят сами сотрудники зоопарка, но в этот раз причина в том, что от него отказалась мама, что иногда случается в мире животных.

Так что обезьянку будут воспитывать сотрудники зоопарка. Малыш же очень быстро начал проявлять хватательные рефлексы и пить молоко из бутылочки названых родителей.



