Ляля и Малыш переезжают. Из Запорожья в Нидерланды отправили бурых медведей (фото, видео)

Сегодня их пересадили в производные клетки, которые с помощью подъемника загрузили в специальную машину

Из Запорожья в Нидерланды отправили бурых медведей / Фото: Коллаж: Сегодня

В Нидерланды из Запорожья 27 октября отправили двух бурых медведей. Ляля и Малыш почти три десятка лет жили в зооуголке запорожской детской железной дороги.

Об пишет "Сегодня".

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Животные даже находились на балансе "Укрзализныци". По новым правилам содержания хищников, косолапым требовался новый большой вольер с бассейном. Средств на перестройку помещения в зооуголке нет, поэтому запорожцы предложили передать медведей в зарубежный зоопарк.

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Оформление документов длилось около полугода, за это время медведям запломбировали зубы и вживили идентификационные чипы. Сегодня их пересадили в производные клетки, которые с помощью подъемника загрузили в специальную машину. На ней медведи в сопровождении зоозащитников отправились в Нидерланды.

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"Медведей действительно содержали с любовью и искренностью, но обстоятельства таковы, что они находились среди металла и бетона и именно это стало решающим фактором для нас, поэтому мы решили их спасти, потому что медведи не видели ничего зеленого, ни травы, ни земли . Медведи поедут в Голландию в лес, это место называется "Медвежий рай". Это два гектара угодий открытой местности. Там есть водопад, место для выгула, даже есть место, где медведи смогут впадать в спячку", – рассказала директор зоопарка Ингрид Вермюлен.

Путешествие в Нидерланды продлится около пятидесяти часов. На новом месте Ляля и Малыш месяц будут находиться на карантине, а затем переселятся в настоящий лес, где будут проживать вместе с семью родственниками.

"Дело в том что поменялись условия содержания подобных животных в условиях неволи и мы не имеем возможности улучшить условия содержания. Во-вторых, медведей внесли в красную книгу Украины. За жестокое обращение с такими животными предусмотрены немалые штрафы мы от них избавились это, пожалуй, и лучше для детской железной дороги", – рассказал зоотехник запорожской детской железной дороги Александр Фокин.

Как животные готовятся к Хэллоуину

В Киевском зоопарке накануне Хэллоуина объявили "тыквенную неделю". Пока местные обитатели будут лакомиться тыквами, посетители могут полюбоваться ими.

Тыква – очень полезный овощ как для людей, так и для животных. В нем много кальция, калия, фосфора, железа, меди, фтора и цинка. Его мякоть богата витаминами A, В, С, D, E, есть в ней и каротин, пектин, а также недавно открытый редкий витамин Т. Также в этом овоще много других полезных веществ, которые положительно влияют на работу всего организма.

"Почему бы и нам не порадовать наших любимцев желто-горячими осенними вкусностями!" , – рассказали в зоопарке.

На протяжении этой акции животные в зоопарке попробуют более 100 кг тыквы. А за весь сезон более тонны.

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