"Люблю бухнуть и тр**нуть кого-то": в Запорожье преподаватель домогался студенток

Преподавателя Запорожского электротехнического колледжа обвиняют в том, что он домогается своих студенток. Одна из девушек записала на видео разговор с преподавателем.
Видео опубликовал Telegram-канал Its_zp.
Разговор с преподавателем
"Ладно, пойду бухать, может, Снежана еще приедет..." - говорит на видео преподаватель.
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Девушка, которая вела с ним беседу, ответила, что Снежана замужем, она никуда не приедет.
"Ну просто хотя бы от***ать по-дружески", – сказал мужчина.
Девушка посоветовала найти ему свободную спутницу, а не замужнюю.
"Ладно, пойду бухать", – сказал преподаватель.
Потом он достал телефон и сказал, что есть еще Светлана – мама одной из абитуриенток.
"Тоже ее хочу..." - сказал преподаватель.
Девушка, которая с ним говорила, сказала ему, что он похож на девушку легкого поведения.
"Я просто люблю бухнуть и тр**нуть кого-то из мам своих студенток", – ответил преподаватель.
А девушке, с которой он беседовал на видео, преподаватель сказал, что к ней приставать не будет, потому что "она страшненькая".
Потом отметил, что всего лишь несколько раз занимался "гейством", но мальчики ему не интересны.
Реакция полиции
Соответствующая информация с видео была обнародована 15 января.
В сообщении говорится о преподавателе одного из местных колледжей, который якобы длительно домогается своих студенток. По словам студентов, руководство учебного заведения всячески "покрывает" мужчину.
Ранее жалоб в полицию на этот счет не поступало.
Сотрудники отдела полиции № 1 Запорожского районного управления начали проверку по изложенной информации.
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