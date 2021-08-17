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Люди ходят по колено в воде, авто тонут в грязи. В Кирилловке затопило Федотову косу – фото

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
17 августа, 17:03
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Кроме нашествия медуз и комаров в Кирилловке появилась еще одна проблема – постоянные потопы на улице. Люди не дожидаются конца путевки и уезжают раньше времени
Из-за постоянных потопов курортный сезон в Кирилловке срывается. Коллаж "Сегодня"
Из-за постоянных потопов курортный сезон в Кирилловке срывается. Коллаж "Сегодня"

В курортной Кирилловке Запорожской области после каждого, уже даже небольшого шторма, топит Федотову косу. А прогулочная улица превращается в грязное болото.

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Об этом пишет "Риа Мелитополь".

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Отдыхащим приходится идти по колено в грязных лужах, чтобы добраться к морю на пляж. Так само люди добираются в кафе, на рынок, "тонут" в болоте и автомобили.

Фото: "Риа Мелитополь"

Из-за этого на большинстве баз отдыха на Федотовой косе в середине августа много мест пустеет. А некоторые пансионаты и вовсе закрылись.

Фото: "Риа Мелитополь"
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Отдыхающие возмущены, почему местная власть не предпринимает никаких мер. Говорят, такая ситуация повторяется из года в год.

"Люди приезжают на 10 дней, а остаются по факту на 2-3 дня и уезжают, потому что медузы или еще какая-то неприятность. Власть местная расслабилась, говорят", - описал ситуацию блогер.

Кирилловку назвали самым большим и развитым курортом на Азовском море

В курортной Кирилловке в Запорожской области провели большую инвентаризацию. Оказалось, что баз и мест для отдыхающих в ней намного больше, чем на остальных курортах на Азовском море, пишет пресс-служба Кирилловского совета.

Сейчас в Кирилловке почти 500 баз и санаториев, которые платят туристический сбор.

Улица Коса Федотова является крупнейшей по количеству объектов оздоровления и отдыха. Здесь расположено 246 таких заведений. Это почти в 2 раза больше чем на улице Коса Пересыпь.

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