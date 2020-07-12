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Люди "удобрили" море: эксперт объяснил, почему в Азовском море появилось много медуз

12 июля, 17:07

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Люди сами создали условия для размножения планктона, которым питаются медузы

В этом году отдыхающие жалуются на большое количество медуз и морских блох в Азовском море. В частности, нашествие неприятной живности наблюдают на курортах в Кирилловке и Бердянске. Инженер Одесского филиала Института биологии южных морей Александр Куракин говорит, что такому явлению способствовал ветер с моря, который и прибил к берегу медуз, пишет "Обозреватель".

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"Исчезнуть они могут тогда, когда ветер подует с берега. Потому что обилие медуз возле берега наблюдается тогда, когда ветер долго дул с моря. Надо отметить, что медузы-корнероты питаются планктоном. А планктон развивается из-за того, что мы слишком загрязняем наши моря. Мы, можно сказать, переудобряем их. Планктоны буквально вспыхивают на таком удобрении, это очень хорошая пища для медуз. Они начинают развиваться в огромном количестве", – объяснил ученый.

Он считает, что полностью исчезнут медузы уже осенью, когда температура снизится. Тогда планктона станет меньше и медузы будут гибнуть, их волнами вынесет на берег. Подобная ситуация наблюдается и с морскими блохами.

"Скорее всего, это рачки бокоплавы. Они также питаются планктоном. Обычно их видимо-невидимо в месте прибоя, там, где вода накатывает на песок. И поскольку море им постоянно приносит пищу в виде планктона, то, конечно, они быстро размножаются", – поясняет Куракин.

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Напомним, ранее директор Приазовского национального природного парка Дмитрий Воловик рассказал, почему в Азовском море появилось множество медуз и когда они исчезнут.

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А прошлым летом медузы тоже пугали отдыхающих в Кирилловке. Там их даже отгружали лопатами. А в ноябре-2019 в Николаевской области на берег лимана выбросило тысячи медуз .

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