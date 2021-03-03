Мальчик сразу ушел под воду: в Запорожье 11-летние школьники провалились под лед

В Запорожье двое 11-летних детей упали в прорубь на Днепре. Девочку спасли рыбаки, а мальчик утонул.

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Об этом сообщают новости "Сегодня".

Хотя на улице плюсовая температура, лед на реке еще есть. По нему и решили прогуляться дети, которые учатся в школе неподалеку. Школьники подошли слишком близко к проруби, и лед не выдержал.

На помощь бросился рабочий с стройплощадки возле реки.

"Парень пошел сразу ко дну, а она еще выглядывала. И вот ту веревку бросили, она не могла ее взять, потому что замерзла. (…) Она на руку намотала, он ее достал и вот сюда привели в вагончик отогревать", - сказал очевидец Федор Шишканов.

Главный врач детской больницы Андрей Запорожченко рассказал, что спасенная девочка сейчас в больнице. Ее состояние удовлетворительное, но помощь психологов понадобится. Девочка очень испугалась.

Видео: Сегодня

"Она не очень поняла, что с ней произошло, и рассказывала только о том, что они с одноклассником, с которым за одной партой сидят, решили прогуляться по льду", – отметил он.

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Накануне трагедии двое детей прыгали на льду на том же месте, однако на замечания не реагировали, утверждает очевидец Федор. Говорит, по льду здесь гуляют часто – и дети, и взрослые.

Всего с начала года спасли десятерых человек, шестеро погибли.

Напомним, ранее в Днепре трое мужчин и мальчик провалились под лед.

Кроме того, в Черкасской области под лед провалились двое мужчин и ребенок. Трагический инцидент случился во время рыбалки, их тела доставали спасатели.

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