Марина Порошенко не прилетела в Запорожье из-за отмены рейса авиакомпанией

Сегодня, 15:30

При этом сам аэропорт города работает без изменений

Фото: kharkivoda.gov.ua
Фото: kharkivoda.gov.ua

Рабочий визит жены президента Украины Марины Порошенко в Запорожье отменили.

Как сообщает Департамент информационной деятельности и коммуникаций с общественностью ОГА, запланированный на 28 февраля визит переносится в связи с отменой авиарейса Киев – Запорожье из-за ухудшения погодных условий.

При этом, по данным аэропорта "Запорожье", решение об отмене рейса принимала авиакомпания-перевозчик.

Сам аэропорт работает в штатном режиме и принимает все рейсы, которые совершают авиакомпании.

О новой дате визита Марины Порошенко будет сообщено дополнительно.

Напомним, 26 сентября Петр Порошенко отпраздновал 52-й день рождения. Президент получил оригинальные поздравления от своей семьи. Марина Порошенко и дети главы государства сняли необычный поздравительный видеоролик.

Кроме того, в сентябре-2017 года Петр и Марина Порошенко отметили 33-ю годовщину свадьбы. "Твоя любовь – самый ценный в мире подарок", – написал тогда президент на своей странице в Facebook. 
аэропорт, Запорожье, визит, Марина Порошенко

Вы сейчас просматриваете новость "Марина Порошенко не прилетела в Запорожье из-за отмены рейса авиакомпанией". Другие Новости Запорожья смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Запорожье

Фото: pixabay.com

Школьников Запорожья отправили домой до понедельника

Сегодня, 15:19

Занятий не будет из-за плохой погоды

Другие страны

Фото: facebook.com / bullrichpatricia

В Аргентине у россиянина снова нашли 4 кг кокаина

Сегодня, 11:52

В аэропорту Буэнос-Айреса задержали гражданина России, который перевозил партию наркотиков в багаже
Загрузка...

Транспорт

Фото: bcavia.com

В Украине построят новый международный аэропорт

26 Февраля, 19:15

Мининфраструктуры обнародовало план строительства воздушной гавани под Белой Церковью

Евросоюз

Фото: Pixabay

Бомж, похитивший деньги из аэропорта, пожаловался, что их украли

24 Февраля, 02:27

Полиция Парижа поймала воришку, однако денег при нем уже не было

Запорожье

Фото: blizko

В Запорожье расследуют вспышку инфекций в школах и детсадах

23 Февраля, 19:47

За неделю врачи отметили 33 случая заболеваний в организованных коллективах

Запорожье

Фото: antikor.com.ua

Корь в Украине: запорожские медики озвучили оперативные данные

23 Февраля, 19:27

По данным на 23 февраля в Запорожской области отмечено 179 случаев кори
Загрузка...