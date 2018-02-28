Марина Порошенко не прилетела в Запорожье из-за отмены рейса авиакомпанией

При этом сам аэропорт города работает без изменений

Рабочий визит жены президента Украины Марины Порошенко в Запорожье отменили.

Как сообщает Департамент информационной деятельности и коммуникаций с общественностью ОГА, запланированный на 28 февраля визит переносится в связи с отменой авиарейса Киев – Запорожье из-за ухудшения погодных условий.

При этом, по данным аэропорта "Запорожье", решение об отмене рейса принимала авиакомпания-перевозчик.

Сам аэропорт работает в штатном режиме и принимает все рейсы, которые совершают авиакомпании.

О новой дате визита Марины Порошенко будет сообщено дополнительно.

Напомним, 26 сентября Петр Порошенко отпраздновал 52-й день рождения. Президент получил оригинальные поздравления от своей семьи. Марина Порошенко и дети главы государства сняли необычный поздравительный видеоролик.

Кроме того, в сентябре-2017 года Петр и Марина Порошенко отметили 33-ю годовщину свадьбы. "Твоя любовь – самый ценный в мире подарок", – написал тогда президент на своей странице в Facebook.