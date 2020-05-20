Маски, перчатки и медкарты: как и почем можно отдохнуть в курортной Кирилловке

Эпидемию коронавируса в Украине еще не победили, но базы отдыха в курортной Кирилловке в Запорожской области уже готовятся к пляжному сезону и приему отдыхающих. Как они будут работать, сообщает "РИА Мелитополь".

Теперь отдых для украинцев будет проходить по новым правилам. Чтобы начать сезон в курорте, владельцы баз отдыха направили открытое письмо местному поселковому голове и губернатору.

"Владельцы баз отдыха сформировали на основании рекомендаций Министерства здравоохранения свои предложения по обеспечению проведения курортного сезона. Как только их утвердят, мы планируем открыться. Кроме того, мы уже приобрели кварцевые лампы, бесконтактные термометры. Для штата – маски, перчатки, санитайзеры. Мы ждем и надеемся, что будут туристы, в карантинных условиях многим придется переориентироваться на внутренний отдых", – рассказала владелица базы отдыха на Федотовой косе.

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В самой Кирилловке базы отдыха уже открыли.

"Работаем уже, готовы принять первых туристов, вот только народу немного. В прошлом году люди были, активно бронировали. В этом сезоне ожидаем отдыхающих, но такого привычного наплыва не будет однозначно. Тем не менее к карантинным мероприятиям мы подготовились основательно. Маски, антисептики, будем кварцевать номера", – рассказал владелец базы в Кирилловке.

Кроме того, теперь отели в Кирилловке будут обслуживать туристов только после предъявления справки о состоянии здоровья. Но это местные предприниматели приняли скептически.

"Мы понимаем, что люди, которые к нам будут приезжать, вполне могут купить справки о здоровье, это не даст гарантию того, что с человеком все в порядке. Мы в свою очередь будем соблюдать карантинные меры, вплоть до того, что не будем селить без медкарт", – отметил один из владельцев базы отдыха.

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А вот цены владельцы баз отдыха решили оставить на уровне прошлого года. Кроме того, если отдыхающих будет совсем мало, их готовы снизить. В частности, проживание в четырехместном люксе в центре Кирилловки обойдется в 1500 грн. В высокий сезон цена будет выше – от 2200 до 2500 грн.

Номер с удобствами в частном секторе будет стоить намного меньше. Там за сутки просят 400 гривен. При этом в номере будут кондиционер, телевизор, холодильник и санузел.

Ранее мы рассказывали, сколько будет стоить отдых у моря в Херсонской области и Одессе в этом году.

Больше об этом читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Туризм на паузе: что изменится после карантина и где можно будет отдохнуть" .

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