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Масштабное ДТП в Запорожье: маршрутка врезалась в грузовик, ранены семь человек

30 августа, 16:57

Авария произошла, когда водитель отвлекся от управления автобусом

В Запорожье маршрутка врезалась в грузовик

В Запорожье маршрутка врезалась в грузовик / Фото: Сегодня

В Запорожье семь женщин попали в больницу после автомобильной аварии, кода маршрутка влетела в припаркованный на обочине грузовик, а после этого еще и врезалась в легковушку.

Все пострадавшие оказались пассажирами маршрутного автобуса – они были госпитализированы с ушибами.

По словам свидетелей, водитель маршрутки во время движения отвлекся от управления транспортом. Сейчас обстоятельства ДТП расследуют полицейские.

Ранее мы сообщали о том, что в курортном Бердянске Запорожской области водитель автомобиля совершил наезд на женщину-пешехода. Она скончалась в больнице на следующий день после инцидента.

По данным полиции, ДТП произошло на перекрестке Мелитопольского шоссе и Фестивальной, когда водитель ВАЗ с прицепом сбил женщину 1948 года, которая переходила дорогу на пешеходном переходе.

Напомним, ранее в столице пьяный водитель Nissan Micra устроил масштабное ДТП : протаранил четыре автомобиля и снес палатку с арбузами у Соломенского рынка.

Кроме этого, полиция Киева открыла уголовное производство по факту смертельной аварии , которая произошла вечером 18 августа на Гостомельском шоссе. Водитель Renault Logan службы такси потерял управление, вылетел с дороги и врезался в электроопору.

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Источник: Сегодня

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