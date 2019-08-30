Масштабное ДТП в Запорожье: маршрутка врезалась в грузовик, ранены семь человек

В Запорожье семь женщин попали в больницу после автомобильной аварии, кода маршрутка влетела в припаркованный на обочине грузовик, а после этого еще и врезалась в легковушку.
Все пострадавшие оказались пассажирами маршрутного автобуса – они были госпитализированы с ушибами.
По словам свидетелей, водитель маршрутки во время движения отвлекся от управления транспортом. Сейчас обстоятельства ДТП расследуют полицейские.
Ранее мы сообщали о том, что в курортном Бердянске Запорожской области водитель автомобиля совершил наезд на женщину-пешехода. Она скончалась в больнице на следующий день после инцидента.
По данным полиции, ДТП произошло на перекрестке Мелитопольского шоссе и Фестивальной, когда водитель ВАЗ с прицепом сбил женщину 1948 года, которая переходила дорогу на пешеходном переходе.
Напомним, ранее в столице пьяный водитель Nissan Micra устроил масштабное ДТП : протаранил четыре автомобиля и снес палатку с арбузами у Соломенского рынка.
Кроме этого, полиция Киева открыла уголовное производство по факту смертельной аварии , которая произошла вечером 18 августа на Гостомельском шоссе. Водитель Renault Logan службы такси потерял управление, вылетел с дороги и врезался в электроопору.
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