Масштабное ДТП в Запорожье: копы не смогли задержать "авторитета"-виновника

После масштабного ДТП в Запорожье, где водитель Lexus разбил сразу шесть автомобилей и автобус, причем в одной из машин водитель получил перелом позвоночника и еще два человека были госпитализированы с небольшими ранениями.

Как сообщил начальник областной полиции Сергей Комиссаров, в настоящее время у полиции нет оснований на переквалификацию статьи и арест подозреваемого, пишет "Верже".

Также он прокомментировал вопрос о том, почему виновника жуткой аварии не посадили в СИЗО на время следствия, а оставили под домашним арестом. Комиссаров добавил, что задержать его смогут только после заключения врачей о состоянии пострадавших.

Ранее мы сообщали о том, что 10 мая в центре Запорожья водитель автомобиля Lexus в состоянии алкогольного опьянения превысил скорость и спровоцировал крупное ДТП. Не справившись с управлением, он протаранил несколько припаркованных машин, от сильного удара внедорожник отбросило в сторону, и он протаранил автомобиль с тремя пассажирами, который в свою очередь врезался в автобус №72.

В результате аварии госпитализировали двух пассажиров и водителя: два человека находятся в состоянии средней степени тяжести, а еще один — в тяжелом состоянии. Патрульные задержали виновника ДТП, причем, по словам очевидцев, нарушитель в ответ на обвинения шутил, бросался на людей и сказал, что у него есть серьезные связи, которые все решат.

После этого Ленинский районный суд избрал ему меру в виде круглосуточного домашнего ареста. Так как уголовное дело открыто по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее пострадавшему средней тяжести телесное повреждение".

"Он действительно криминальный авторитет. Мы очень долго с прокурором общались над квалификацией. Часть 1 статьи 286 УК не предусматривает задержание и арест – страна у нас такая. Три пострадавших, но ни у кого нет тяжких телесных повреждений, несколько машин разбито – как одна. Мы не можем его задержать и арестовать. Несмотря на то, что он находился в состоянии алкогольного опьянения (в крови обнаружено 2,3 промилле), и ранее он проходил по тяжким статьям", – заявил глава запорожской полиции.

По его словам, в скором времени они должны получить информацию о диагнозе пострадавших, и если в заключении врачей будет указано, что потерпевшие получили тяжелые повреждения, то статью переквалифицируют.

Также в местных СМИ появилась информация о том, что подозреваемый нарушает режим домашнего ареста, выезжая из квартиры в кафе и рестораны. Сейчас правоохранители проверяют эту информацию.

Напомним, ранее мы публиковали фото с места этой крупной аварии. в результате которой люди, находившиеся в наиболее пострадавшей машине – Hyundai – были госпитализированы.

У водителя этого автомобиля были диагностированы переломы позвоночника и предплечья, его 42-летняя пассажирка получила сотрясение мозга, а у 17-летней девушки – рубленые раны века и лица.

Как выяснилось, в салоне Lexus, кроме 33-летнего водителя, находились пассажиры 38 и 36 лет. У всех обнаружены признаки алкогольного и наркотического опьянения. На месте происшествия собралась большая толпа прохожих и автомобильный затор.