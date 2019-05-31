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Мать, которая продала своего ребенка за 5 тисяч долларов, получила 9 лет тюрьмы

31 мая, 17:36

Ее сожителя признали невиновным и оправдали

Иллюстрация: pixabay
Иллюстрация: pixabay.

Коммунарский районный суд Запорожья в четверг, 29 мая, приговорил к 9 годам лишения свободы женщину, которая продала своего ребенка. Об этом сообщает пресс-служба суда. 

Как рассказали правоохранители, супруги из Запорожья были задержаны летом 2017 по факту продажи своего малолетнего ребенка за денежные средства в сумме 5 тысяч долларов.
 
"Решением суда мать ребенка приговорена к 9 годам лишения свободы, а ее сожителя судом признано невиновным и оправдано", – сказано в сообщении.
 
Отмечается, что прокуратура Запорожской области с указанным решением суда не согласна и намерена обжаловать его в апелляционном порядке. 

Напомним, в Закарпатской области 38-летняя жительница Мукачево за 2,5 тысячи долларов пыталась продать для попрошайничества мальчика 2016 рождения и его 39-летнюю мать – инвалида 3-й группы, которые проживали в соседнем доме. 

Также мы писали, что мать продала маленькую дочь за 3 тыс. долларов, чтобы прокормить других детей. В будущем девочку выдадут замуж за сына мужчины, который ее купил.

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Тег суд, ребенок, продажа, торговля людьми

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