Мать, которая продала своего ребенка за 5 тисяч долларов, получила 9 лет тюрьмы

Ее сожителя признали невиновным и оправдали

Иллюстрация: pixabay.

Коммунарский районный суд Запорожья в четверг, 29 мая, приговорил к 9 годам лишения свободы женщину, которая продала своего ребенка. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Как рассказали правоохранители, супруги из Запорожья были задержаны летом 2017 по факту продажи своего малолетнего ребенка за денежные средства в сумме 5 тысяч долларов.



"Решением суда мать ребенка приговорена к 9 годам лишения свободы, а ее сожителя судом признано невиновным и оправдано", – сказано в сообщении.



Отмечается, что прокуратура Запорожской области с указанным решением суда не согласна и намерена обжаловать его в апелляционном порядке.

Напомним, в Закарпатской области 38-летняя жительница Мукачево за 2,5 тысячи долларов пыталась продать для попрошайничества мальчика 2016 рождения и его 39-летнюю мать – инвалида 3-й группы, которые проживали в соседнем доме.

Также мы писали, что мать продала маленькую дочь за 3 тыс. долларов, чтобы прокормить других детей. В будущем девочку выдадут замуж за сына мужчины, который ее купил.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Мать, которая продала своего ребенка за 5 тисяч долларов, получила 9 лет тюрьмы". Другие Новости Запорожья смотрите в блоке "Последние новости"